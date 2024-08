A pensar mudar de carreira ou emprego? Conheça as soft skills mais valorizadas

Muitas vezes achamos que para ser sucedido num trabalho, ou na procura de um emprego, bastam as competências. Mas a verdade é que, cada vez mais, os empregadores dão muita relevância às chamadas soft skills. Será que as tem?

Habilidades interpessoais e comportamentais

No mundo atual do trabalho, as competências técnicas, conhecidas como hard skills, continuam a ser fundamentais para desempenhar funções específicas. No entanto, as chamadas soft skills estão a ganhar cada vez mais destaque, sendo frequentemente o fator diferenciador na hora de contratar ou promover um profissional.

Mas o que são exatamente as soft skills? Quais são as mais relevantes e procuradas pelos empregadores?

Estamos a falar de competências interpessoais e comportamentais que influenciam a forma como interagimos com os outros, resolvemos problemas e gerimos o nosso trabalho.

Ao contrário das hard skills, que são específicas e técnicas (como a capacidade de programar em Java ou de utilizar uma máquina CNC), as soft skills são mais subjetivas e difíceis de medir. Englobam características como a comunicação, a empatia, a capacidade de trabalhar em equipa, a adaptabilidade e o pensamento crítico.

Trata-se de competências universais e aplicáveis a qualquer indústria ou função, independentemente da profissão.

As soft skills mais relevantes

Existem inúmeras soft skills e era quase impossível elencar todas. Mas algumas destacam-se pela sua relevância e aplicabilidade em praticamente qualquer ambiente de trabalho. Conheça as que são consideradas mais relevantes.

1 - Comunicação eficaz: a capacidade de comunicar de forma clara e eficaz é talvez a soft skill mais importante. Isto inclui a comunicação verbal, escrita e não-verbal. Ser capaz de transmitir ideias, ouvir ativamente os outros, e adaptar o estilo de comunicação ao público são competências essenciais para qualquer profissional. Num ambiente de trabalho, a comunicação eficaz facilita a colaboração, evita mal-entendidos e contribui para a resolução de conflitos. Além disso, é vital para a liderança, pois líderes precisam de inspirar e motivar as suas equipas através de uma comunicação clara e assertiva.

2 - Trabalho em equipa: trabalhar bem em equipa é fundamental em quase todas as profissões. A capacidade de colaborar com colegas, de partilhar responsabilidades e de contribuir para o sucesso coletivo é uma competência muito valorizada pelos empregadores. O trabalho em equipa exige respeito pelas opiniões dos outros, uma atitude cooperativa e a capacidade de resolver conflitos de forma construtiva. Os empregadores procuram profissionais que não apenas trabalhem bem em equipa, mas que também ajudem a criar um ambiente de trabalho positivo e produtivo, onde todos se sentem valorizados e motivados a contribuir.

3 - Adaptabilidade e flexibilidade: O mundo do trabalho está em constante mudança, com novas tecnologias, metodologias e desafios a surgirem regularmente. A capacidade de se adaptar a essas mudanças e de ser flexível em relação a novas exigências é essencial. Profissionais adaptáveis são aqueles que conseguem manter a calma sob pressão, aprender novas competências rapidamente e ajustar-se a novas responsabilidades sem dificuldades.

4 - Resolução de problemas: A resolução de problemas é outra soft skill crítica. Trata-se da capacidade de analisar uma situação, identificar os problemas e encontrar soluções eficazes. Profissionais com esta competência são valorizados porque conseguem lidar com imprevistos, tomar decisões informadas e implementar mudanças necessárias para superar desafios. Esta competência exige pensamento crítico, criatividade e a capacidade de tomar decisões sob pressão.

5 - Gestão do Tempo: A capacidade de gerir o tempo de forma eficaz é essencial para a produtividade. Profissionais que conseguem priorizar tarefas, cumprir prazos e evitar procrastinação são altamente valorizados no mercado de trabalho. A gestão do tempo não só melhora a eficiência individual, mas também contribui para o sucesso global da equipa e da empresa.

6 - Liderança: Mesmo para aqueles que não estão em cargos de gestão, a capacidade de liderança é uma soft skill Liderança envolve inspirar e motivar os outros, tomar a iniciativa, e ser responsável tanto pelos sucessos quanto pelos fracassos. Bons líderes têm a capacidade de influenciar positivamente os seus colegas e de conduzir a equipa em direção aos objetivos comuns.

Como desenvolver as soft skills

As soft skills podem ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo, mesmo que não sejam tão facilmente quantificáveis como as hard skills. Siga estas dicas.

Procure feedback : pergunte aos seus colegas e superiores como pode melhorar a sua comunicação, trabalho em equipa ou outras soft skills.

: pergunte aos seus colegas e superiores como pode melhorar a sua comunicação, trabalho em equipa ou outras soft skills. Participe em workshops ou cursos : existem muitos recursos disponíveis para ajudar a desenvolver estas capacidades, incluindo cursos online, workshops e livros.

: existem muitos recursos disponíveis para ajudar a desenvolver estas capacidades, incluindo cursos online, workshops e livros. Pratique regularmente : como qualquer competência, estas qualidades melhoram com a prática. Tente aplicar o que aprende no seu ambiente de trabalho diário.

: como qualquer competência, estas qualidades melhoram com a prática. Tente aplicar o que aprende no seu ambiente de trabalho diário. Seja observador: observe como os líderes e colegas exemplares utilizam as soft skills e aprenda com eles.

Por isso, se está em vias de trocar de emprego ou pensar mudar de carreira, prepare já o seu CV, sem se esquecer de que estamos a falar de competências essenciais no mercado de trabalho moderno.

Embora as hard skills continuem a ser importantes, as soft skills são muitas vezes o fator decisivo que diferencia um bom profissional de um excelente.

Basicamente, quem investe no desenvolvimento pessoal está a preparar-se para um futuro mais bem-sucedido e equilibrado no mundo do trabalho.