Detritos de foguetão chinês vão atingir a Terra este fim de semana. Portugal está em risco

O lixo espacial é um problema real para o nosso planeta. É com frequência que muito dele atravessa a atmosfera do nosso planeta mas acaba por ser destruído nesse momento, acabando por não representar nenhum risco. No caso do foguetão chinês Long March CZ-5B que tem vindo a ser monitorizado o risco é real.

As autoridades já alertaram para um possível risco de queda dos detritos na Terra, este fim de semana, sendo que Portugal está na rota, tal como outros países da Europa.

A EASA - Agência Europeia para a Segurança da Aviação - emitiu um comunicado com um alerta sobre uma possível queda de até 9 toneladas de detritos do foguetão chinês Long March CZ-5B em território europeu. O evento deverá acontecer nos dias 30 e 31 de junho, este fim de semana.

O lixo espacial que poderá cair de "forma descontrolada" numa área de cerca de 2000 quilómetros de comprimento e cerca de 70 quilómetros de largura.

Ainda sem que possa haver uma trajetória concreta, Portugal, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Bulgária poderão ser atingidos, pelo menos o seu espaço aéreo. A EASA refere que só algumas horas antes do acontecimento é que se poderá ter mais certezas quanto à trajetória.

O Long March CZ-5B foi lançado a 24 de julho e tem uma massa estimada entre 17 e 22 toneladas, sendo que as 9 toneladas esperadas representarão um dos "maiores detritos que reentraram na atmosfera nos últimos anos!, sendo que a parte que poderá atravessar a atmosfera da Terra tem uma dimensão estimada de 30 metros.

Parte desta estrutura deverá desaparecer à passagem pela atmosfera, ainda assim, entre 20 a 40% dos detritos deverão mesmo chegar a terra ou ao oceano.

Em maio de 2021, já os destroços de outro foguetão chinês atingiram a Terra, sem que tivesse sido atingida qualquer zona urbana. Nessa altura, outro Long March CZ-5B havia-se despenhado no oceano Índico perto das Maldivas.