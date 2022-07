Preço dos combustíveis: Há boas e más notícias para a semana

Com acontece todas as semanas, com um semana quase a terminar, é o momento para se perspetivar qual será o preço do combustível para a próxima semana. Segundo os indicadores, o preço do combustível (gasóleo e gasolina) vão seguir caminhos opostos.

Saiba já qual será o preço que terá de pagar por litro de combustível para atestar o depósito do seu veículo.

Combustíveis: Gasolina vai subir e gasóleo vai baixar

Segundo fonte do sector dos combustíveis, o preço da gasolina 95 vai subir até meio cêntimo por litro enquanto o gasóleo vai baixara 3 cêntimos.

Nos postos de marca própria, que se encontra junto aos hipermercados, também haverá descidas e subidas. “Uma subida de 0,0049 euros na gasolina e uma descida de 0,0093 euros no gasóleo”, refere uma fonte ao multinews.

Desde o início do ano já foram registadas 20 semanas de subida, contrariadas pelas 10 semanas de descida no que diz respeito à gasolina 95. Já no gasóleo, esta foi a 12ª queda desde janeiro, embora tenhamos de levar em conta as 17 subidas já registadas em 2022.