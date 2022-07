TSMC sofre corte na tensão elétrica, mas a produção não foi afetada

A TSMC é a mais importante é poderosa fabricante de chips atualmente e tem em mãos a responsabilidade de produzir muitos dos mais desejados equipamentos do setor tecnológico.

No entanto, recentemente a fabricante taiwanesa não ganhou para o susto quando sofreu uma queda na tensão elétrica numa das suas instalações. Mas as informações indicam que este corte energético não provocou danos de maior, nem afetou significativamente a produção dos semicondutores.

TSMC sofre quebra de tensão elétrica numa das suas fábricas

Quando uma empresa líder de mercado como a TSMC (Taiwan Semicondutor Manufacturing Company) se vê privada, mesmo que por breves momentos, da sua normal capacidade de energia elétrica, tal pode significar sérios problemas ao nível do fabrico em ação nesse momento.

E foi o que aconteceu à gigante taiwanesa nesta quarta-feira (27), que sofreu uma quebra na tensão elétrica em 90% numa das suas fábricas de chips, nomeadamente na localizada na cidade de Nan-ke, em Taiwan. E para agravar ainda mais a situação, nessas instalações, designadas de 18A, são fabricados alguns dos chips mais importantes e avançados da empresa, como os processos N4 e N5, os quais deverão ser usados nos próximos processadores e placas gráficas das marcas AMD e Nvidia.

Depois que esta informação foi confirmado, como refere o canal United Daily News, houve uma imediata preocupação geral por parte de várias entidades ligadas ao setor tecnológico e que poderiam sofrer, direta ou indiretamente, caso algo acontecesse algo à produção da TSMC.

Produção manteve-se intacta

Mesmo com uma queda na tensão elétrica na ordem dos 90%, a líder da indústria dos semicondutores já anunciou que a sua produção de chips não parou e que tudo se encontra a funcionar como esperado.

E, claro está, esta é uma excelente notícia não só para a TSMC, como para as fabricantes suas clientes, para os consumidores e para todo este mercado no geral. Isto porque uma situação desta amplitude poderia representar perdas de vários milhões de dólares, uma vez que os chips produzidos naquele momento teriam que ser descartados para evitar defeitos e problemas no seu funcionamento.

Mas a TSMC conta com uma reserva de energia em todas as suas instalações, e foi essa mesma estratégia que salvou a empresa nesta situação, permitindo-lhe manter a produção mesmo com a tensão em baixo.

Contudo, tem havido um atrito entre a fabricante e o governo de Taiwan em relação a este assunto, pois se por um lado a empresa precisa de um fornecimento constante e contínuo de energia, por outro o país procura manter um equilíbrio entre o consumo de energia industrial e o doméstico. Dessa forma, a TSMC tem procurado soluções alternativas, como as energias renováveis, para as suas fábricas, ao mesmo tempo que espera conseguir um financiamento de mil milhões de dólares nesse âmbito.