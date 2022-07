Procura por smartphones recondicionados não para de crescer e o futuro é promissor

Os smartphones recondicionados são, basicamente, dispositivos usados com mais ou menos uso, totalmente testados e avaliados por especialistas, e colocados novamente à venda com preços ajustados. As lojas tendem a oferecer garantia sobre esses produtos e o mercado está a confiar cada vez mais nestas ofertas.

A confiança está a aumentar de tal forma que se prevê que, até 2027 haja um aumento das vendas de smartphones recondicionados de 10,23% ao ano.

O futuro dos smartphones recondicionados

Em 2021 as vendas de smartphones recondicionados cresceu 15% face ao ano anterior. Esta procura aconteceu essencialmente com produtos de topo da Samsung e da Apple.

Além disso, à exceção de África, segundo os dados da Counterpoint, todas as regiões do mundo apresentaram um aumento da procura acima dos dois dígitos, com os países da América Latina (LATAM) com um aumento das vendas de 29%.

Para o futuro, as perspetivas são ainda mais animadoras para o mercado. O Statista apresentou recentemente um gráfico que mostra a evolução das vendas de smartphones recondicionados com uma previsão para os próximos 5 anos.

Segundo o que é descrito, prevê-se que haja uma taxa de crescimento anual na ordem dos 10,23%. Assim, 2021 fechou com uma estimativa de vendas de smartphones recondicionados de 251,09 milhões de unidades, significa que em 2027 as vendas devam rondar as 459,86 milhões de unidades.

As vantagens

Ter um smartphone recondicionado nos dias de hoje significa muito mais do que ter um smartphone mais acessível, porque o é. Um modelo nestas condições, dependendo da classificação (grade) dada pela loja, depois de uma avaliação cuidada e reparação de algum pormenor necessário, é sem dúvida uma opção mais barata do que um modelo novo.

Mas mais do que isso, ter um recondicionado significa ter uma vida mais sustentável do ponto de vista ambiental. Com estes produtos estamos a minimizar o desperdício e a combater o problema que existe hoje no mundo das enormes quantidades de lixo tecnológico.

Aliás, o seu velho smartphone, se estiver esquecido numa gaveta aí de casa, pode ser útil ainda para alguém. A Open Box Mobile, por exemplo, tem um programa de retoma muito interessante, que avalia o seu smartphone gratuitamente e paga-lhe um valor justo por ele, procedendo depois à sua venda como recondicionado ou simplesmente dando-lhe um fim digno e amigo do ambiente.

A Open Box Mobile ainda procede à venda de smartphones recondicionados de inúmeras marcas, com maior destaque para os produtos da Apple, mas também tem uma oferta de computadores, tablets, periféricos, acessórios e até produtos como e-bikes. Além disso, ainda procede à reparação de todo o tipo de produtos tecnológico.

Com uma crescente oferta de dispositivos recondicionados, há que estar atento à reputação das lojas, para que não compre um produto mal avaliado ou para que não tenha depois uma assistência de qualidade no pós-venda. Olhar para as avaliações dos clientes é extremamente relevante. E já que estamos a falar na Open Box Mobile, que tem vindo a crescer diariamente, conta com uma nota de 4,9 estrelas em 5 no Trustpilot.

