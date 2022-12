Design transformou um Tesla Semi numa fantástica autocaravana

A Tesla desafia os criadores a puxar pelos limites da imaginação. Vimos isso em praticamente todos os carros que a marca lançou ou anunciou. Há sempre alguém que desenha mais do que aquilo que foi apresentado. E é exatamente este o caso. Com o Semi, a Tesla quer entrar no mercado dos veículos elétricos pesados, mas há quem queira alargar ao recreio e projetou uma fantástica autocaravana.

A Pepsi foi a primeira empresa a ter acesso ao Semi da Tesla, mas o camião é bastante cobiçado e tem já muitas encomendas em carteira para vários clientes.

Autocaravana Tesla Semi em 7 eixos

Não há seguramente quem nunca tenha desejado ter uma autocaravana para partir por essas estradas fora e aproveitar o bom da vida e dos locais mais incríveis que este mundo oferece. Com a casa sempre ao volante, as pessoas desfrutam do seu tempo e aproveitam os locais sem o stress dos hotéis ou de qualquer outro tipo de alojamento. O seu veículo é isso tudo.

Agora vamos imaginar este conceito, mas com toda a tecnologia Tesla. Elétrico, silencioso, seguro e com condução autónoma.

Existem muitos designs para as autocaravanas, e até para autocarros transformados em autênticas moradias. Há conceitos e produtos que até transportam um carro para os utilizadores das autocaravanas poderem ter mais liberdade onde quer que parem. Mas depois há este design com o conceito de autonomia!

Carregadores Tesla de 1 megawatt aumentam o sentimento de liberdade

Com base nas especificações que a Tesla revelou esta semana e em como estas renderizações do camião elétrico como um autocaravana parecem incríveis, o Tesla Semi pode tornar-se numa fantástica casa sobre rodas de luxo movido a eletricidade.

Muitas pessoas acham o conceito de um trailer totalmente movido a energia solar e elétrica muito atraente.

Além da sensação de liberdade, este veículo poderá, para muitos, ser sinónimo de viajar sem emitir poluição. A ideia é poder carregar à noite para rolar no dia seguinte. Se for possível adicionar carregamentos por painéis solares, tanto melhor, sempre dá para o consumo dos "habitantes" e o excedente ainda pode alimentar as baterias, por mínimo que seja.

Estas e outras ideias estiveram em cima da mesa quando os criativos decidiram usar o Semi. Neste caso em particular, a equipa da Jowua, uma empresa que se dedica a fornecer todos e mais alguns acessórios para os Tesla, ao ver o anúncio desta semana do modelo de produção do Tesla Semi, meteu mãos à obra e criou este "render", este conceito de autocaravana Tesla Semi.

Tesla Semi está já em produção

O Tesla Semi, um poderoso camião elétrico, foi finalmente entregue aos clientes e está assim pronto para trabalhar e ser usado no transporte de cargas mais pesadas. A Pepsi é a primeira marca a ter acesso à nova proposta da Tesla e recebeu o seu primeiro Semi da Tesla no Semi Delivery Event.

Este aconteceu na Gigafactory do Nevada e marca o início da relação destas empresas. A Pepsi tem uma encomenda de 100 destes camiões elétricos.

Este camião estará equipado com uma bateria enorme de 1MW, o que garante uma aceleração dos 0 aos100 km/h em apenas 20 segundos, o que é impressionante, visto que esses veículos podem rebocar cerca de 40 toneladas. Em termos de carregamento de bateria, a Tesla garante que podemos obter 80% em apenas 30 minutos.