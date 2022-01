eStream: O revolucionário conceito de caravana eléctrica autopropulsionada

A Thor e a Airstream anunciaram um novo conceito elétrico que desafia fundamentalmente os nossos preconceitos coletivos do que é suposto ser uma caravana de viagem. Em vez de ser simplesmente um peso morto na auto-estrada, a caravana eStream é autopropulsionada o que retira uma boa parte da carga do seu veículo de reboque.

O veículo tem o seu próprio motor elétrico autónomo e faz parte de um conjunto de duas caravanas elétricas que a famosa marca introduziu agora.

Thor Industries é uma famosa empresa americana dedicada ao desenvolvimento e fabrico de veículos recreativos (RVs), por cá mais conhecidos como autocaravanas, caravanas e roulottes. Ao longo dos seus 40 anos de vida, a empresa tem conseguido mostrar uma evolução na sua tecnologia de fabrico destes reboques. Nos últimos anos, a aposta tem sido na capacidade destes veículos serem equipados com proporção elétrica. Nasceu assim o conceito eTrailer System.

Recentemente, a marca mostrou um novo protótipo montado numa caravana Silver Bullet que acrescenta controlo remoto para manobrar "a casa ambulante" em espaços apertados.

Como resultado de um acordo de parceria entre a Thor, proprietária da empresa mãe europeia da Dethleffs, e a ZF, as duas empresas anunciaram que apresentariam um novo protótipo de implementação da tecnologia eTrailer System na Florida RV SuperShow, um importante certamente de apresentação de RVs.

Se a caravana elétrica E.Home Coco mostrou um design agradável pelos padrões atuais, a nova acrescenta um toque vintage ao emprestar o aspeto das clássicas caravanas Silver Bullet. Mas isto não significa que a tecnologia também tenha retrocedido - pelo contrário.

eTrailer System é o "momento iPhone" no fabrico de caravanas

O Airstream eStream incorpora um sistema elétrico capaz de alimentar o reboque, de fazer a manutenção dos dispositivos no interior ou de servir como fonte de alimentação doméstica. É também capaz de se manobrar em espaços apertados graças ao controlo remoto fornecido pela aplicação móvel de Thor.

Apesar da Thor ter adquirido a Dethleffs, isso não levou a que a colaboração entre esta empresa e a ZF fosse interrompida. Como tal o memorando de entendimento reescrito pelas duas empresas deu-lhes um impulso extra para desenvolverem a tecnologia para os reboques de tração elétrica chamada eTrailer System.

A ideia é utilizar os dois motores elétricos integrados para permitir ao reboque mover a sua própria massa, reduzindo a zero o peso efetivo que exerce sobre o engate. Um sensor eletrónico e um sistema de controlo mantém o reboque a funcionar à mesma velocidade que o veículo trator (o que puxa o reboque).

Isto permite ligar e desligar a energia sem afetar a segurança e sem causar reações estranhas no reboque ou nas condições de condução.

O Alps Challenge, um teste realizado com um Audi e-tron e o E.Home Coco, demonstrou que o sistema eTrailer pode ser de grande ajuda particularmente para veículos elétricos, que graças a ele aumentam a sua eficiência e alcance. Neste caso, o reboque foi equipado com uma bateria de 40 kWh, que não foi modificada no novo protótipo.

O que faz com que Thor se destaque é que está dividido em duas partes, ambas de alta capacidade, que estão localizadas no próprio chassis.

O sistema de propulsão consiste em dois motores elétricos individuais que acionam cada uma das rodas independentemente e são geridos por um sistema de controlo avançado de modo a que a sua velocidade seja sempre coordenada com a do veículo trator.

O sistema é concebido para que o reboque se propulsione constantemente, reduzindo a zero o peso que transporta sobre o veículo trator. Também inclui um sistema de vetorização de binário que é criado por ambos os motores para melhorar o desempenho e a estabilidade.

Na essência, transformamos o reboque noutro veículo elétrico. Mas a tecnologia também oferece outras vantagens. Uma delas é facilitar a possibilidade de acampar em locais onde não há ligação elétrica. Para estes casos, um tejadilho com painéis solares acrescenta alguma carga extra à bateria.

Explicou Josef Hjelmaker, o gestor de inovação de Thor.

Quando estacionado fora de uso, o eStream pode ser ligado à rede doméstica e utilizado como gerador de reserva durante cortes de energia.

Pode também reduzir as contas de eletricidade domésticas, uma vez que pode fornecer energia nos momentos em que a energia é mais cara e recarregar a sua bateria quando é mais barata.

Thor também incluiu um sistema de controlo remoto que permite que o Airstream seja operado por telemóvel a partir do exterior e uma vez desengatado, em áreas confinadas, para facilmente posicionar o Airstream no local desejado.

A empresa mostrou o desenvolvimento de uma aplicação que simula um joystick que permite movimentos curtos e muito controlados do reboque.

O interior da caravana foi montado em cores vivas e existe até um painel transparente no chão para revelar a bateria.

A Thor equipou o eStream com um sistema abrangente de gestão de energia que permite aos proprietários monitorizar a saúde da bateria e o estado de carga, tudo refletido num ecrã táctil integrado e transmitido em tempo real para dispositivos móveis ligados.