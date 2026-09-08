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Depois de 150.000 km, este é o elétrico com a bateria mais saudável

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Gonçalo says:
    8 de Setembro de 2026 às 14:15

    Claro a degradação da bateria é no inicio depois estabiliza bastante

    Responder
  2. Brutus Suavis says:
    8 de Setembro de 2026 às 14:26

    Aos entendidos:
    NCM ou LFP ?
    A NCM é mais densa mas idealmente deve carregar entre 20-80%, certo?
    A LFP proporciona menor autonomia, equiparando a tecnologia per se, mas permite mais ciclos e deve deve ser carregada a 100%, certo?
    No meu caso, tenho andado a ver o Tm3 long range mas como cava muito jeito ir com toda a família (6 pax) passear várias vezes, o TmY AWD 7LUGARES, seria a meu ver uma boa opção. Dos miúdos ainda são pequenos (8 e 9 anos).

    Seria carro não só para passear ao fim de semana mas para fazer em média uns 140km diários.

    Qual a vossa opinião?
    É que ainda é um investimento grandinho; talvez comprando pela empresa…

    Responder
  3. Brutus Suavis says:
    8 de Setembro de 2026 às 14:30

    Eventualmente, o ideal seria um 100% elétrico para o dia a dia e um híbrido para viagens longas. Será que o Y faria uns 350km carregado, sem ter de parar para carregar?

    Responder

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