Chinesa Geely quer vender o seu primeiro elétrico da marca Zeekr na Europa em 2023

O mercado dos carros elétricos está ao rubro, com cada vez mais modelos nas estradas e um aumento significativo de novos veículos e novas marcas a apostar neste setor.

As últimas informações indicam agora que o grupo chinês Geely tem planos para vender o primeiro veículo elétrico da sua marca Zeekr na Europa já no próximo ano de 2023.

Geely quer vender o 1º elétrico da Zeekr na Europa em 2023

Talvez o nome Geely não lhe diga grande coisa, mas a verdade é que estamos a falar de um grande grupo cujo departamento Auto é atualmente o sétimo maior fabricante de automóveis na China, com 1.328 milhões de vendas no país em 2021. A empresa é proprietária de nomes como a Volvo, Lotus, Polestar e ainda investe na Mercedes-Benz, tendo lançado a Zeekr no ano passado como uma marca premium pensada para os clientes mais jovens.

Agora, de acordo com a agência Reuters, a Zhejiang Geely Holding Group tem planos para vender o seu primeiro veículo elétrico produzido sob a marca Zeekr na Europa no próximo ano de 2023. Estas informações foram avançadas por An Conghui, presidente e CEO da Zeekr, nesta terça-feira (2) em Wuzhen, Zhejiang. Segundo o executivo, a Geely criou esta empresa com o objetivo de responder aos padrões de automóveis na Europa e nos Estados Unidos.

An Conghui adiantou que a Geely vai comercializar o seu crossover elétrico Zeekr 001 na Europa no próximo ano, no entanto não forneceu informações sobre metas de vendas nem se haverá planos para que a sua marca seja produzida fora do território chinês.

O modelo 001 foi lançado na China em 2021, conseguindo vender 39.474 unidades nos primeiros nove meses. Nesse mesmo período, a Tesla vendeu 219.112 Model Y na China. O Zeekr 001 é vendido na China por um equivalente a 41.000 euros.

A empresa segue assim os passos de outras fabricantes chinesas que têm em vista lançar ou expandir as suas vendas de elétricos na Europa no próximo ano, como a BYD, Xpeng e a Great Wall Motors.