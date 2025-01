Carros elétricos são até 47% mais económicos em custo energético do que os a gasolina

O carregamento de carros elétricos continua a ser mais barato do que o abastecimento de veículos com motores de combustão, sendo, no caso dos modelos a gasolina, até 47% mais económico. Mas será também este o cenário no gasóleo?

Carros elétricos devem ser carregados em casa

O preço de aquisição é apenas um dos fatores que determinam o custo de um automóvel. Há também o custo energético e os custos de manutenção, que juntos determinam o custo total de propriedade.

Neste aspeto, os carros elétricos já superam os de combustão em praticamente todos os segmentos. Mas a questão é: quanto mais económicos são os elétricos no consumo de energia elétrica? Há um estudo que quantificou esta diferença.

Resultados do estudo

A comparação foi realizada pelo portal Verivox e teve em conta os custos dos combustíveis e da eletricidade na Alemanha, onde estes são superiores aos de outros países, como Portugal.

O estudo considerou um consumo médio para carros elétricos de 20 kWh por cada 100 km. Com um preço médio da eletricidade residencial de 35,66 cêntimos/kWh em 2024, carregar em casa implicaria um custo de cerca de 7,13 euros por cada 100 km. Num percurso anual de 12.000 km, o custo total seria de 856 euros.

Por outro lado, quem depende de estações de carregamento público enfrenta custos substancialmente mais elevados.

Com preços médios de 54,25 cêntimos/kWh para carregamento em corrente alternada e 64,44 cêntimos/kWh em corrente contínua, o custo por cada 100 km seria de 10,85 euros e 12,89 euros, respetivamente. Para 12.000 km, os custos anuais seriam de 1.302 euros e 1.547 euros.

Comparação com modelos a combustão:

Modelos a gasolina : Consumo médio de 7,7 litros/100 km. Com o preço médio de 1,739 euros/litro, os custos atingem 13,39 euros/100 km, ou 1.607 euros anuais.

: Consumo médio de 7,7 litros/100 km. Com o preço médio de 1,739 euros/litro, os custos atingem 13,39 euros/100 km, ou 1.607 euros anuais. Modelos a gasóleo: Consumo médio de 7 litros/100 km. Com um preço de 1,649 euros/litro, o custo por 100 km é de 11,54 euros, resultando em 1.385 euros anuais.

Assim, carregar um carro elétrico em casa é 47% mais barato do que abastecer um modelo a gasolina e 38% mais económico do que um a gasóleo.

Nos carregamentos públicos, a diferença é menor. Os carros elétricos são 19% mais económicos do que os a gasolina e 6% do que os a gasóleo em corrente alternada. J

á nos carregamentos rápidos em corrente contínua, a vantagem reduz-se, sendo apenas 4% mais barato do que os a gasolina e 12% mais caro do que os a gasóleo.

Cenário na Alemanha e conclusões

Thorsten Storck, especialista em energia da Verivox, destacou que “quem consegue carregar o seu veículo em casa com uma Wallbox e paga um preço médio pela eletricidade terá custos de condução muito mais baixos com um carro elétrico do que com um motor de combustão”. Contudo, os condutores que dependem de estações públicas enfrentam tarifas significativamente mais altas, o que reduz a vantagem económica dos elétricos.

Por exemplo, nos Supercarregadores Tesla, os preços por kWh variam entre 0,51 e 0,58 euros em Espanha, 0,41 e 0,47 euros em França e 0,34 e 0,39 euros nos Países Baixos. Na Alemanha, contudo, os custos são desproporcionalmente altos, entre 0,58 e 0,64 euros por kWh.

Estudos adicionais, como os realizados pelo ADAC com o Volkswagen Golf em diferentes versões, reforçam que carregar em casa é a chave para poupar.

Segundo uma pesquisa da EUPD Research, 77% dos carregamentos de carros elétricos são realizados em casa, destacando a importância de tarifas de eletricidade doméstica competitivas.