Novidades fresquinhas para Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Foi revelado um novo trailer para Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, um regresso de um dos jogos mais empolgante s que as consolas Nintendo já receberam. Venham conhecer as novidades que o trailer revela...

É um dos jogos mais esperados pelos possuidores de Nintendo Switch: Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, um remake de um jogo que já por cá andou, noutros tempos e noutras consolas.

Recentemente, um novo trailer foi publicado e oferece um novo olhar sobre Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, que chegará à Nintendo Switch a 20 de março de 2025. Lançado originalmente para a Wii U em 2015, o RPG de ficção científica chega à Nintendo Switch com gráficos melhorados, elementos de história adicionais, novas personagens, novos Skell e muito mais. Veja o vídeo Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – The year is 2054 para descobrir alguns dos conteúdos adicionais desta edição do jogo.

Estamos no ano de 2054. A Terra foi destruída por uma guerra intergaláctica entre duas raças alienígenas e a humanidade está à beira da extinção. Um pequeno número de sobreviventes a bordo da USS White Whale aterra de emergência no vasto e inexplorado planeta Mira. Cabe agora ao jogador, enquanto membro da BLADE, evitar que a raça humana desapareça por completo.

Mira é um mundo alienígena em expansão com oceanos vastos, extensas planícies verdejantes, cordilheiras imensas, selvas exóticas e mais, cada um com os seus próprios segredos para descobrir e ameaças para enfrentar. Durante as suas viagens, o jogador deslocar-se-á pela superfície do planeta e explorará uma variedade de áreas enormes. Verá ecossistemas ganharem vida e encontrará uma variedade de criaturas gigantescas desconhecidas que poderá combater para obter recursos valiosos.

Depois de se provar à BLADE, o jogador garante o direito de pilotar e personalizar o seu próprio Skell – um poderoso exoesqueleto que pode voar, transformar-se num veículo para viagens terrestres rápidas e exercer imensa força em combate.

Bónus para os primeiros compradores: Exploration Support Pack

Será concedido automaticamente para aqueles que comprarem o jogo na Nintendo eShop antes de 6 de abril de 2025 ou resgatarem o código de download incluído na versão física que estará disponível no lançamento. Inclui os seguintes objetos para o jogo:

100 000 créditos

Arma de combates corpo a corpo: Advanced Iron Knife

Arma de longo alcance: Advanced Storm Assault Rifle

Série armas de sobrevivência: Survival Goggles, Survival Bodywear, Survival Glove R, Survival Glove L, Survival Footwear

Seis melhorias para armas: Melee Accuracy Up I, Ranged Accuracy Up I, Melee Attack Up I, Ranged Attack Up I, Theroid Slayer I, Secondary CD Reducer I

Cinco melhorias para armas: Max HP Up I, Max TP Up I, Evasion Up I, Potential Up I, Physical Resistance Up I

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, será lançado para Nintendo Switch a 20 de março de 2025.