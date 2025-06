Carros elétricos mais baratos? Preços das baterias de iões de lítio caíram 20% em 2024

Por serem um dos maiores custos associados aos carros elétricos, as baterias são um elemento que importa explorar, por forma a encontrar soluções mais baratas. Agora, com os modelos movidos a bateria a serem já parte significativa das estradas, um relatório da Agência Internacional de Energia (em inglês, IEA) informa que os preços das baterias de iões de lítio caíram 20%, em 2024, "na maior queda desde 2017".

Os carros elétricos não são para todos e não são, certamente, para todas as carteiras. Uma vez que as baterias são um dos elementos mais caros a compor estes veículos, quanto mais baratas conseguirmos que sejam, mais baratos poderão ser os modelos.

Numa boa notícia para a indústria e para os potenciais clientes, os preços das baterias de iões de lítio caíram 20%, em 2024, "na maior queda desde 2017".

Conforme dados da IEA, esta queda resultou dos preços baixos dos minerais críticos e do facto de as margens do componente serem reduzidas pela concorrência, principalmente na China.

Em particular, os preços do lítio caíram quase 20%, em 2024, atingindo preços semelhantes aos do final de 2015, apesar de a procura de lítio no ano passado ter sido cerca de seis vezes maior do que em 2015.

Os dados indicam que os baixos preços dos minerais críticos são impulsionados principalmente pelo excedente de oferta, que está, também, a dificultar a concorrência para algumas empresas de mineração, aumentando o nível de concentração da cadeia de abastecimento entre os players já estabelecidos.

Espera-se que esse excedente persista nos próximos anos, mas os preços baixos podem desencorajar investimentos futuros e causar escassez de lítio e níquel até 2030. Além disso, a alta concentração geográfica e de propriedade das cadeias de abastecimento pode causar distorções no mercado, aumentando o risco de mercado.

Lê-se no relatório Global EV Outlook 2025, publicado em maio deste ano.

Por sua vez, uma oferta insuficiente de lítio faria subir os preços, beneficiando o setor mineiro, mas prejudicando as fabricantes de baterias e veículos elétricos, bem como os consumidores finais.

China registou a queda mais rápida no preço das baterias

Os preços das baterias caíram em todos os mercados, mas a extensão da queda variou significativamente, com as mais rápidas a serem observadas na China, onde os preços caíram quase 30%, em 2024, em comparação com 10-15% na Europa e nos Estados Unidos.

Estes resultados ampliaram a diferença entre os preços das baterias na China e no resto do mundo, aumentando a vantagem competitiva das fabricantes chinesas de veículos elétricos.

Segundo o relatório, o ritmo mais rápido de redução de custos e inovação em baterias na China foi possibilitado pela concorrência feroz, que reduziu as margens de lucro da maioria das fabricantes (embora não todas), ao mesmo tempo que aumentou a eficiência e o rendimento da produção.

A estes fatores junta-se o acesso a uma grande força de trabalho qualificada e a integração da cadeia de abastecimento de baterias.

Química das baterias impacta o preço

As baterias de fosfato de ferro e lítio (em inglês, LFP), a principal química de baterias utilizada na China, são quase 30% mais baratas por quilowatt-hora (kWh) do que as baterias de óxido de níquel, cobalto e manganês (em inglês, NMC), que continuam a ser as baterias mais utilizadas nos Estados Unidos e na Europa.

Apesar de a diferença ter diminuído nos últimos anos, a maior densidade energética das baterias NMC continua a ser uma vantagem para aplicações que exigem maior autonomia ou operação em climas frios, onde a tecnologia LFP é normalmente menos eficaz.

No entanto, as baterias LFP atingiram agora um nível de desempenho suficiente para a maioria das aplicações de veículos elétricos, tornando o seu custo mais baixo uma vantagem fundamental para as fabricantes de automóveis que visam os mercados de massa.

Segundo o relatório, o preço da bateria por kWh também depende muito da aplicação pretendida, com os veículos elétricos a bateria a permitir os custos mais baixos:

Em 2024, os preços das baterias por kWh para carros elétricos híbridos plug-in eram mais de três vezes superiores aos dos carros elétricos a bateria, devido ao seu tamanho menor e maiores requisitos de potência.

Lê-se no relatório, que pode ver na íntegra aqui.