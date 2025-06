Alemanha está a usar IA para detetar irregularidades no setor financeiro

A Inteligência Artificial (IA) serve já muitos fins em vários setores. A alemã BaFin, por exemplo, está a usar a tecnologia para detetar irregularidades no mercado e padrões suspeitos nas negociações.

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira (com a abreviatura BaFin) é uma instituição federal independente, que regula a atividade financeira, na Alemanha.

Conforme revelado por um alto funcionário, citado pela Reuters, o órgão regulador financeiro alemão está a usar IA para detetar abusos de mercado e padrões suspeitos nas negociações. Desta forma, o país aumenta as hipóteses de apanhar infratores.

Já podemos ver os resultados deste sistema de análise a tornarem-se mais precisos.

Disse o presidente da BaFin, Mark Branson, numa conferência, acrescentando que "as hipóteses de ser apanhado em negociações abusivas no mercado nunca foram tão altas e, aqui na Alemanha, sabemos que as penalidades por isso também podem ser consideravelmente altas".

Este uso da IA é um passo que a BaFin dá no sentido de melhorar a sua reputação após a queda da Wirecard, uma antiga empresa aclamada como um caso de sucesso alemão, que já valeu 28 mil milhões de dólares.

A entidade reguladora não conseguiu detetar a fraude contabilística na Wirecard antes do seu colapso, em 2020, o que resultou numa mudança de liderança na BaFin e num reforço das estratégias para detetar e investigar irregularidades.