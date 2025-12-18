PplWare Mobile

Carros elétricos deixarão de ter estacionamento gratuito e ilimitado em Lisboa

Motores/Energia

Imagem: André Cabrita-Mendes/ Jornal Económico

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    18 de Dezembro de 2025 às 14:28

    É só benesses. Com tanto posts e comentários sobre os eléktricos nunca vi falar disto. Com que então 40.479 carros em Lisboa, a pagar 12€ por ano.
    É o mesmo que quem não tem dístico paga em 12 horas na zona castanha.

    Responder
  2. Pinokill says:
    18 de Dezembro de 2025 às 14:45

    O que um dia foi solução…No futuro pode se tornar um problema…

    Responder
  3. Rui Almeida says:
    18 de Dezembro de 2025 às 14:49

    E pronto finalmente os condutores dos EV vao voltar a gasolina…para brincar sao giros mas quando se exige algo a serio só combustao é opcao. Evs sao bons brinquedos da cidade mas fora dela é outra conversa

    Responder
    • Pedro says:
      18 de Dezembro de 2025 às 15:16

      Não sei do que falas. Ainda há meses fui até Madri com o meu EV e fui muito, mesmo muito, bem. Fiz duas paragens que aproveitei uma delas para almoçar e a outra para jogar à bola com o meu filho.

      Responder
    • AiOGajo says:
      18 de Dezembro de 2025 às 15:22

      Portanto estacionar é coisa de carro a combustão…

      Não te censuro, porque eu também só quero o meu carro, que é a combustão, parado.

      Responder
  4. Miguel says:
    18 de Dezembro de 2025 às 15:24

    A EMEL devia manter o incentivo apenas a quem reside fiscalmente em Lisboa. Pago IMI em Lisboa, IRS em Lisboa…qual a diferença entre min e um residente de Loures, que vem todos os dias para Lisboa?

    Responder

