Carro elétrico com bateria que carrega em 10 minutos? É possível!

Um dos problemas associados à mobilidade elétrica é o alcance das baterias, bem como o tempo despendido a recarregá-las. Para responder às inquietações do mercado relativamente aos elétricos, as fabricantes têm trabalhado no sentido de tornar esta componente mais eficiente.

Embora não seja pioneira, a StoreDot anunciou, recentemente, uma tecnologia de bateria que poderá atingir a carga completa em apenas 10 minutos.

Aquando da ponderação sobre a compra de um carro elétrico, de todas as dúvidas, a bateria é, provavelmente, uma das que mais pesa. Afinal, os consumidores, além de preocupados com o alcance, estão também apreensivos pelo tempo que aquela poderá demorar a carregar. Isto, porque são condicionantes que exigem uma dinâmica de planeamento diferente da que estão habituados.

Então, as fabricantes têm vindo a trabalhar no alcance e tempo de carga das baterias, por forma a responder a esta problemática levantada pelo mercado. Embora seja praticamente impossível, para já, recarregar uma bateria com a rapidez com que se enche um depósito de gasóleo, por exemplo, as soluções não param de surgir.

No ano passado, Elon Musk apresentou a bateria 4680 e mencionou que esta seria revolucionária, pela densidade e custo, melhorando o alcance e a potência face às já conhecidas. Agora, uma empresa israelita diz poder fabricar baterias 4680 que precisam de apenas 10 minutos para recarregar completamente.

StoreDot poderá trazer baterias que carregam em 10 minutos

Em janeiro, a StoreDot foi notícia, depois de revelar protótipos de bateria para carros elétricos que poderiam garantir cerca de 160 km de autonomia, após um carregamento de 5 minutos. Apesar de promissores, a empresa apresentou-os para exemplificar a tecnologia aos entusiastas, pelo que as versões comerciais precisariam de mais tempo de desenvolvimento.

Agora, a StoreDot anunciou uma célula de bateria cilíndrica que mede 46x80 mm, em desenvolvimento há três anos e com cinco patentes. Segundo o The Times of Israel, a bateria 4680 pode atingir uma carga completa em apenas 10 minutos de carregamento. Apesar de ser destinada a carros elétricos, a tecnologia podia ser utilizada noutros aparelhos.

Para tornar possível o carregamento rápido das suas baterias de iões de lítio, a StoreDot utiliza nanomateriais e compostos orgânicos e inorgânicos. Por exemplo, nanopartículas de metal como o silício, substituem a grafite na célula. Como resultado, a empresa conseguiu superar problemas como a segurança associada, o ciclo de vida e o inchaço.

Embora não se saiba quais os carros elétricos que irão receber as baterias 4680, o The Times referiu que a StoreDot está em “discussões avançadas” com várias fabricantes mundiais de automóveis. Ainda assim, não se espera que sejam comercializadas antes de 2024.