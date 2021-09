Tesla vai instalar uma fábrica de baterias na Alemanha

A Europa recebeu uma Gigafactory da Tesla, pelas portas da Alemanha. Aparentemente, não será a única infraestrutura alemã associada à fabricante de Elon Musk, na medida em que esta pretende construir uma outra de baterias, através de um investimento que se prevê de 5 mil milhões de euros.

Então, a Alemanha vai receber a maior fábrica de baterias do mundo.

Apesar da já instalada Gigafactory, os planos da Tesla para a Alemanha não se ficam por aí. Afinal, de acordo com a imprensa alemã, a fabricante americana apresentou um projeto para a criação de uma fábrica gigante de baterias, perto da sua, em Berlim.

A novidade, confirmada pelo governo federal, mobilizará 5 mil milhões de euros, dos quais, pelo menos, 1,14 mil milhões serão fornecidos pela administração pública. Um dos financiamentos públicos provirá do programa European Battery Innovation, do qual também beneficiarão países como a Áustria, Bélgica, Croácia, Finlândia, França, Grécia, Itália, Polónia, Eslováquia, Suécia e Espanha.

No caso da Alemanha, estima-se que o país incentive a criação de novas fábricas de baterias com o apoio de um orçamento de 2,9 mil milhões de euros. Se a imprensa alemã estiver correta, a Tesla arrecadará grande parte deste valor. Ainda assim, o Grupo Stellantis, por exemplo, tem planos para receber 437 milhões de euros pela sua fábrica de baterias, em Kaiserslautern.

De acordo com uma investigação do jornal Tagesspiegel, o investimento nas novas instalações da Tesla para a produção de baterias será superior ao estimado. Então, espera-se que permita a produção de uma nova geração de baterias: mais potentes e com uma pegada de fabrico menor, indo ao encontro dos objetivos que têm vindo a ser mencionados. Além disso, espera-se também que sejam gerados mais de 2.000 empregos.

Esta nova fábrica de baterias da Tesla, situada perto da Gigafactory de Berlim, permitirá a produção de um componente essencial a “dois passos” da restante produção, reduzindo os custos e encurtando o tempo.