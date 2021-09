Twitter está a testar a possibilidade de remover seguidores sem precisar de os bloquear

As redes sociais estão constantemente a reinventar-se, através de atualizações, por forma a responder às necessidades dos utilizadores, mas também de modo a que as plataformas não se tornem aborrecidas. Nesse sentido, o Twitter está a testar duas novidades que poderão chegar em breve.

Além de uma ferramenta que permitirá que os utilizadores removam seguidores sem os bloquear, o aspeto do Twitter também poderá sofrer alterações.

Atualmente, no Twitter, para que um utilizador remova um dos seus seguidores, é necessário bloquear a respetiva conta. Contudo, a rede social está a trabalhar numa nova funcionalidade que lhe permitirá removê-lo sem o bloquear. Os testes estão a ser desenvolvidos na versão web do Twitter.

Com esta nova funcionalidade, o utilizador removido não poderá ver o conteúdo do feed de quem o removeu. Todavia, contrariamente ao bloqueio, se pesquisar o seu nome de utilizador, este aparecerá como sugestão de pesquisa.

Segundo as imagens divulgadas, para que os utilizadores possam remover os seguidores indesejados, precisam de aceder à opção Seguidores, presente no próprio perfil, e clicar nas opções ao lado do nome de utilizador. Assim como acontece quando se bloqueia uma conta, o utilizador removido não será notificado pelo Twitter.

Ainda assim, e embora tenha sido removido, o utilizador poderá voltar a seguir a conta e ver os conteúdos do feed. Isto, claro, se a esta não for privada. A nova funcionalidade surge como uma opção menos radical do que o bloqueio. Afinal, este impede o utilizador bloqueado de ver os tweets, enviar mensagens e seguir de volta.

Além da nova funcionalidade para remover seguidores, o Twitter anunciou outras que poderão assemelhá-lo ao Instagram. Em primeiro lugar, esteticamente, uma vez que as imagens no feed poderão ser, em breve, adaptadas à largura do ecrã. Em segundo lugar, uma funcionalidade chamada Best Friends que, de acordo com o The Verge, se prevê mais restrita, sendo que o utilizador poderá limitar os seguidores que têm acesso a determinadas publicações.

Sendo uma das redes sociais mais utilizadas no mundo, o Twitter, que funciona como um fórum de ideias e opiniões, prima pelo aspeto ‘clean’. Contudo, parece estar efetivamente a dar cartas no que toca à reinvenção da rede social. Aliás, recorde-se de outros anúncios, como o Twitter Blue, um novo serviço de subscrição paga, ou os testes para os utilizadores comprarem nos perfis das marcas.

