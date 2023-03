Canadá vai receber a primeira fábrica de baterias da Volkswagen fora da Europa

O compromisso para com os elétricos vai além do lançamento de modelos e as fabricantes têm mostrado em que frentes estão a jogar. No caso do Grupo Volkswagen, a estratégia passa também pela produção de componentes e, desta vez, indo para mais longe. A empresa abrirá a sua primeira fábrica de baterias para elétricos fora da Europa no Canadá.

Depois de Salzgitter e de Sagunto, Valência, na Alemanha, St. Thomas, Ontario, no Canadá, acolherá a terceira fábrica do Grupo Volkswagen a nível mundial e a primeira fábrica de baterias assinada pela PowerCo na América do Norte.

Conforme foi partilhado, o objetivo passa por expandir a sua produção na América do Norte, no sentido de responder à crescente procura por carros elétricos.

Indo ao encontro do grande propósito da eletrificação, a fábrica a ser construída pelo Grupo Volkswagen e pela sua organização dedicada às baterias, PowerCo, pretende minimizar a pegada ambiental da fabricante, recorrendo à vasta produção de energia renovável no Canadá.

A nossa estratégia na América do Norte é uma prioridade-chave no nosso plano de 10 pontos, apresentado no ano passado. Com as decisões para a produção de baterias no Canadá, e uma fábrica para a marca Scout na Carolina do Sul, estamos a acelerar a execução da nossa estratégia neste mercado.

Explicou o CEO do Grupo Volkswagen, Oliver Blume, partilhando que a decisão de erguer a fábrica de baterias no Canadá surge no sentido da implementação de uma estratégia de diversificação das fontes de fornecimento do grupo.

A infraestrutura do Grupo Volkswagen no Canadá encarregar-se-á do fornecimento de baterias para os carros elétricos da empresa no país. Além disso, integra um plano mais amplo que o Grupo e a PowerCo definiram com o governo, em agosto do ano passado. De forma simples, este procura garantir a segurança das matérias-primas, de modo a promover a mobilidade elétrica no país.