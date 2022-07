BMW define subscrição para assentos dianteiros aquecidos

Atualmente, já encontramos um conjunto alargado de tecnologias dentro dos carros, sendo algumas delas possivelmente desnecessárias para alguns. A BMW, por exemplo, disponibilizou uma subscrição para garantir que os assentos estão quentes.

Os clientes não estão particularmente fãs da ideia.

A BMW está agora a vender uma subscrição para o controlo de assentos aquecidos, em vários países. Ainda não está claro quando e em que países é que a fabricante disponibilizou a funcionalidade, mas, de acordo com o The Verge, vários pontos de venda revelaram tê-la visto na Coreia do Sul.

Desde 2020 que a BMW tem vindo a introduzir a funcionalidade e está, agora, disponível nas lojas digitais da BMW em países como o Reino Unido, Alemanha, Nova Zelândia e África do Sul.

Clientes não estão fãs desta subscrição

Para o The Verge, a ausência de um anúncio por parte da fabricante deve-se ao facto de, aquando do lançamento de microtransações, em 2020, que permitiam feixes altos automáticos e cruise control adaptado, os clientes terem considerado que a mudança era gananciosa.

A mesma fonte realça que as fabricantes sempre cobraram aos clientes as características topo de gama. No entanto, a BMW está a limitar o software, ao invés do hardware. Aliás, a própria fabricante revelou que o “hardware para a funcionalidade já foi instalado no veículo aquando da produção”.

Portanto, os proprietários podiam usufruir dos assentos aquecidos, uma vez que os seus carros estão preparados para isso em termos de hardware. Contudo, a BMW bloqueou essa possibilidade com um software, pelo qual está a cobrar.

Outras funcionalidades a que a BMW está associar uma subscrição no Reino Unido são, por exemplo, volante aquecido (12 $/mês), a opção de gravar imagens através da câmara do carro (235 $/ilimitado), e o pacote “IconicSounds Sport”, que permite reproduzir sons do motor (117 $/ilimitado).

Relativamente aos assentos dianteiros aquecidos, a subscrição pode ser mensal (10 $), anual (180 $) e trianual (300 &). Além disso, o cliente pode optar pelo acesso ilimitado por 415 $.

