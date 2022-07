Apesar do WhatsApp ter muitas funcionalidades ajustadas ao que os utilizadores necessitam, muitos preferem usar ferramentas externas e que trazem ainda mais a este serviço. São pequenas adições que elevam ainda mais a oferta e melhoram o que está disponível.

O que provavelmente poucos se lembram é que estas propostas podem não ser inócuas e podem trazer problemas. É para isso que o WhatsApp vem agora alertar, revelando que há apps alternativas para aceder ao serviço que na verdade estão a roubar dados dos utilizadores sem estes saberem

O WhatsApp nunca foi favorável à utilização de apps alternativas para aceder ao seu serviço de mensagens. Por diversas vezes alertou para que fossem evitadas e teve até posições radicais ao bloquear contas de utilizadores que as usam de forma recorrente.

Agora, o serviço de mensagens da Meta veio lançar mais um alerta. Foi Will Cathcart, o seu responsável máximo, que revelou no Twitter que foram descobertas apps maliciosas que se dedicavam à recolha de dados dos utilizadores para depois os usarem para fins menos legais.

Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread: — Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022

Curiosamente algumas destas apps usadas eram também versões alteradas da app oficial, obtidas fora dos canais oficiais e recomendados. Estas poderiam parecer inofensivas, mas contornavam as garantias de privacidade e segurança do WhatsApp.

A equipa de segurança do WhatsApp já reportou estas situações à Google, que rapidamente tratou de as remover da Play Store, os casos onde se aplicava. Ao mesmo tempo, e recorrendo ao Play Protect no Android, estas foram removidas dos smartphones.

These apps promised new features but were just a scam to steal personal information stored on people’s phones. We’ve shared what we found with Google and worked with them to combat the malicious apps. — Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022

O CEO do WhatsApp recomenda ainda que os utilizadores tentem alertar os seus contactos mais diretos para terem cuidado com este tipo de apps. Caso estas, ou outras similares, estejam presentes, devem de imediato ser removidas.

Esta medida do serviço de mensagens da Meta mostra como tenta estar próxima dos utilizadores para lhes garantir a segurança. Ao mesmo tempo, justifica também algumas medidas tomadas no passado para tentar eliminar a utilização destas apps alternativas.