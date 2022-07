As atualizações do Windows 11 e das versões anteriores é um tema que a Microsoft tem tentado melhorar ao longo do tempo. Estas são essenciais para a estabilidade do sistema, garantindo que as novidades e as correções são aplicadas de forma correta.

Nesse sentido a gigante do software trabalha agora numa nova possibilidade. Quer que o Windows 11 se possa atualizar durante o processo de instalação, dando aos utilizadores acesso mais rápido ao sistema depois deste estar pronto a ser usado.

Ao instalar o Windows 11, e até a versão anterior do sistema da Microsoft, os utilizadores acabam por ter de aguardar mais tempo para o poderem usar de forma completa. Há sempre atualizações a serem aplicadas, o que atrasa este processo.

Para acelerar e garantir que o Windows 11 pode ser usado mais cedo, surgiu uma novidade com a última build lançada no programa Insider. Esta já permite fazer a instalação e ao mesmo tempo garantir que atualização está já a ser transferida e preparada no sistema da Microsoft.

Como na maioria das vezes a instalação de novas máquinas é feita com versões mais antigas, os utilizadores ficam assim com 2 garantias importantes. A primeira é que têm de imediato presentes as medidas de segurança necessárias. Já a segunda é mesmo o tempo que não vão ter de aguardar para ter o Windows 11 pronto a ser usado.

Para além desta novidade, a Microsoft trouxe mais melhorias com a build 22000.829 do Windows 11. Destaca-se a possibilidade de receber notificações marcadas como Urgentes mesmo com o modo de Modo de Foco ativo no sistema.

Há também a correção de várias falhas que existiam nas builds anteriores e que poderiam trazer problemas para a versão final da próxima atualização. Esta não deverá demorar a chegar e espera-se que traga muitas novidades da Microsoft ao Windows 11.

Com esta novidade, a Microsoft volta a focar-se nas atualizações do Windows 11, ao melhorá-las de forma mais alargada. Esta nova capacidade torna também o acesso a este sistema mais robusto e mais simples, na sua versão definitiva.