Bank of America revela novo programa de incentivo à compra de elétricos

A adoção de elétricos é uma vontade dos governos e, claro, das fabricantes, que estão, de forma crescente, a apostar em novos modelos adaptados ao futuro. Assim sendo, o Bank of America revelou um novo programa de incentivo à eletrificação.

O Bank of America anunciou um novo programa de incentivo à compra de carros elétricos. Além de incluir o financiamento de carregadores para os veículos, o plano inclui empréstimos para a compra dos próprios automóveis.

A ideia surge, na sequência da crescente procura de veículos elétricos e da necessidade de incentivar um futuro que se quer mais sustentável. O número crescente de pessoas que pretende adquirir um elétrico, resulta num aumento da procura de unidades de carregamento. Uma vez que os carregadores domésticos de carros elétricos podem representar uma despesa adicional, o banco pensou em oferecê-los, como medida de incentivo, a par de outros.

O nosso objetivo é ajudar as pessoas a tornarem-se elétricas, fornecendo financiamento para este acessório crítico, que permite aos clientes carregar os seus veículos nas suas próprias casas e em momentos convenientes.

Explicou Fabien Thierry, diretor do Consumer Vehicle Products do Bank of America, num comunicado de imprensa.

A par deste incentivo, a recentemente aprovada Lei da Redução da Inflação trouxe outros, na medida em que permitiu um investimento significativo em energia limpa e tecnologias de transporte.

Bank of America está focado na sustentabilidade

Atualmente, o Bank of America trabalha com 10.000 concessionários e várias fabricantes de elétricos, nos Estados Unidos da América. Para ter acesso ao programa de incentivo, que teve início esta semana, os clientes deverão confirmar, junto do concessionário, se o plano está ali disponível.

Além do incentivo à compra de elétricos, e como parte do seu compromisso de investir 1,5 biliões de dólares na sustentabilidade até 2030, o banco também direcionou cerca de 250 mil milhões de dólares de capital para os Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade das Nações Unidas.

