Combustíveis vão voltar a baixar na próxima semana! Saiba quanto…

Hoje é sexta-feira e há boas notícias para quem precisa de atestar o depósito do veículo. Os preços dos combustíveis, em especial da gasolina e gasóleo voltam a baixar segunda-feira. Saiba já quanto vai baixar a gasolina e o gasóleo.

Combustíveis: gasolina baixa 1,5 cêntimos e gasóleo 4 cêntimos

A evolução das cotações em euros aponta para uma desvalorização dos preços em 1,5 cêntimos por litro na gasolina 95 ao passo que o litro de gasóleo deverá recuar 4 cêntimos”, indicou fonte de uma das principais petrolíferas nacionais segundo revela a Multinews.

Assim, contas feitas, atestar um depósito com 60 litros de gasolina 95 vai custar menos 90 cêntimos. Já atestar um depósito de gasóleo ficará 2,4 euros mais barato.

Os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,561 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 vale 1,676 euros. O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a 11ª gasolina 95 mais cara dos 27 países da União Europeia. Já o gasóleo encontra-se na 8ª posição entre as mais baratas do ranking europeu, revela a publicação.

Preços dos combustíveis online por posto

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Este portal tem dados caracterizadores dos postos de abastecimento de combustíveis localizados no território continental de Portugal, para o consumo público e cooperativo, cuja responsabilidade pelo cumprimento é dos titulares das respetivas licenças de exploração.

Combustíveis