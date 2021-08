Baidu eliminou o volante e os pedais no seu novo carro elétrico

No início do ano, a Baidu anunciou que ia enveredar pelo caminho dos carros elétricos, em conjunto com a gigante chinesa Geely. Vários meses depois, o seu carro está a começar a ganhar forma e é muito diferente do esperado, incluindo a condução autónoma de Nível 5.

Isto quer dizer que não precisa de volante, pedais ou outra das coisas comummente associadas a um automóvel.

Baidu anuncia robô-carro elétrico completamente diferente

Durante a sua conferência anual – Baidu World 2021 – a empresa apresentou alguns dos seus projetos mais recentes. Entre eles, o carro elétrico aguardado. Depois de ter anunciado que ia desenvolver um robô-carro, a Baidu, conhecida como ‘Google chinesa’, apresentou um veículo bastante diferente do habitual.

Conforme defendeu, dentro de alguns anos, a maioria dos veículos será capaz de circular sem qualquer intervenção humana. Por forma a sustentar esse ponto de vista, deu a conhecer o seu robô-carro, um elétrico revolucionário, com emissões zero e condução autónoma Nível 5. Este nível garante que o veículo não precisa de volante, pedais ou qualquer outro elemento que caracterize um automóvelcomum.

Apesar de a sua presença na indústria automóvel ser ainda embrionária, a posição da Baidu é clara: os carros do futuro serão mais confortáveis de utilizar no quotidiano, serão mais seguros e terão uma verdadeira condução autónoma (contrariamente ao que é defendido por várias empresas do setor).

Enquanto embrião a crescer num mundo altamente tecnológico, os recursos e a filosofia associados à conceção de um carro são diferentes dos de outras fabricantes. Assim sendo, a Baidu está a trabalhar com Inteligência Artificial e sistemas de interação multimodais, dotando o robô-carro de elementos como reconhecimento fácil e de voz.

O design do carro elétrico vai ao encontro da filosofia da empresa que dita que o conceito tradicional seja deixado para trás. Uma vez que o condutor não precisa de se sentar a conduzir, o interior do robô-carro é um espaço dedicado ao bem-estar das pessoas. Por baixo do teto panorâmico, contam-se luzes integradas, quatro assentos no sentido da marcha, um ecrã gigante e um componente dedicado ao funcionamento do sistema de condução autónoma e info-entretenimento.

Projeto Apollo apoia entrada da empresa na indústria automóvel

O robô-carro apresentado pela Baidu é resultado do projeto Apollo, que se destina a orientar a empresa para a indústria automóvel. Iniciado há dois anos, num investimento que ronda, até agora, os 7,7 mil milhões de dólares. A apresentação da Baidu seguir-se-á pela fase de industrialização de um modelo real que será fabricado em colaboração com uma outra empresa.

Aquando da apresentação do carro elétrico, a Baidu anunciou que os seus carros elétricos autónomos percorreram, até agora, 10 milhões de quilómetros e receberam 278 aprovações, durante os testes. Estes têm sido realizados em estradas abertas.