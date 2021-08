Tails of Iron, uma aventura épica quase a chegar

Encontra-se prestes a chegar Tails of Iron, um RPG em desenvolvimento pelos britânicos dos Odd Bug Studios.

Uma aventura épica, com um grafismo bastante peculiar e que promete estar no bom caminho.

Os Odd Bug Studios encontram-se a ultimar o desenvolvimento de Tails of Iron, uma aventura RPG que parece estar no bom caminho e promete uma história e jogabilidade um pouco diferentes daquelas a que estamos acostumados.

Em Tails of Iron, o jogador encarna a personagem de um herdeiro do Reino dos Ratos (Rat Throne). No entanto, o seu reino encontra-se sob uma ameaça brutal, uma vez que um clã inimigo (Clã dos Sapos) liderado por Greenwart o invadiu.

Dessa forma, nesta aventura RPG, o jogador vai ter de lutar bravamente para conseguir banir o Clã dos Sapos e retomar o reino para si e para os seus habitantes.

Pelo caminho irá encontrar vários aliados que o irão ajudar na demanda neste mundo perigoso e, ao mesmo tempo, extremamente belo.

Pelas imagens que podemos ver, o grafismo de Tails of Iron (faz lembrar levemente Little Big Adventure) encontra-se extraordinariamente desenhado à mão e com um precioso nível de detalhe.

Tails of Iron assenta grande parte do seu valor e do seu carisma, não só no elegante grafismo como também no sistema de combate. Bebendo inspiração em jogos souls-like, Tails of Iron exigirá aos jogadores uma grande dose de astúcia e destreza para libertar o reino dos ratos dos malvados sapos.

Existirá uma vasta dose de armamentos e equipamentos disponíveis para equipar e no decorrer da aventura, cabe ao jogador descobrir quais as melhores combinações para cada combate. Sejam armas de arremesso, de combate de proximidade ou de longo alcance, as opções são vastas permitindo uma grande dose de personalização do nosso personagem.

Graças a uma grande variedade de habilidades ao dispor do nosso herói, que incluem execuções brutais e ataques com arco e flecha, o jogador vai descobrindo cada vez mais sobre este Reino dos Ratos medieval e encontrando muitos NPCs e side-quests que lhe trarão dinheiro e fama.

Haverá lugar ainda para a recolha de recursos pelo caminho que permitirão ao nosso rato herói, a criação de poções poderosas que lhe serão extremamente úteis em combate e durante a sua demanda.

17 de setembro é o dia em que Tails of Iron será lançado para PC, Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch.