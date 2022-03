Ataque informático fez com que a Toyota deixasse de produzir mais de 10.000 carros

A segurança informática é uma das maiores armas de defesa que atualmente uma empresa poderá ter, especialmente se falarmos de grandes entidades como fábricas que envolvem muitas operações.

No entanto, pouca sorte teve a Toyota depois que um ataque cibernético fez com que a empresa japonesa deixasse de produzir mais de 10.000 carros.

Toyota: Ataque cibernético barra produção de mais de 10.000 carros

A fragilidade da segurança informática mostrou-se da pior forma nesta terça-feira (1) para a Toyota. Segundo as informações, todas as fábricas da montadora japonesa fecharam no dia 1 de março, dia de Carnaval, devido a um ataque informático que aconteceu a um dos seus principais fornecedores. Este grave problema fez então com que, em apenas um dia, a Toyota deixasse de conseguir produzir mais de 10.000 carros.

Segundo o Nikkei, o ataque aconteceu na Kojima Industries, uma das principais fornecedoras de peças plásticas para a marca japonesa. O site avança ainda que os mais de 10.000 carros que a Toyota deixou de produzir representa 5%de toda a produção no país.

Para já, ainda não está clara qual a origem do ataque, o qual impede o acesso ao site da Kojima Industries neste momento, para além de ter condicionado a rede de fornecimento da Toyota no Japão. Como consequência a empresa de carros teve que encerrar por completo 14 fábricas e 28 linhas de produção. De acordo com a Nikkei, a montadora já pediu desculpas publicamente.

A Toyota enviou um comunicado onde adianta que:

Devido a uma falha de sistema num fornecedor (Kojima Industries), decidimos suspender a operação de 28 linhas em 14 fábricas no Japão na terça-feira, 1º de março (primeiro e segundo turnos). Pedimos desculpas aos nossos fornecedores e clientes relevantes por qualquer inconveniente que isso possa causar. Também continuaremos a trabalhar com os nossos fornecedores para fortalecer a rede de fornecimento e faremos o possível para entregar os veículos aos nossos clientes o mais rápido possível.

Este problema não veio nada em boa altura, uma vez que se junta a outros como a escassez de semicondutores e a falta de algumas matérias-primas também devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia.