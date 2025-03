Apoio à compra de carro elétrico: pode receber até 4 mil euros

De acordo com as últimas informações, as candidaturas para apoio à compra de carro elétrico deveriam abrir esta semana. No entanto, face à crise política nacional que se criou, pode haver mudanças. Saiba o que deve ter para se candidatar.

As candidaturas para apoio à compra de elétricos em Portugal devem estar quase a abrir. A dotação para este ano é de 13,5 milhões de euros, um aumento de 35% face ao ano anterior.

Requisitos para particulares:

Incentivo 4.000 euros por veículo elétrico adquirido.

Preço máximo do veículo : 38.500 euros (incluindo IVA).

: Condição adicional : Entrega para abate de um veículo a combustão com mais de 10 anos. O objetivo é retirar de circulação carros mais poluentes.

:

Comprar carro elétrico: o que precisa para se candidatar a este apoio?

Há basicamente três coisas que deve cumprir:

Verificar a elegibilidade do seu veículo atual O carro que pretende abater deve ter mais de dez anos e estar em seu nome há pelo menos um ano. Escolha o veículo elétrico até 38.500 euros Certifique-se de que o modelo que pretende comprar se enquadra no limite de preço estabelecido (38.500 euros, já com iva incluído). Documentação necessária Necessário apresentar vários documentos como, por exemplo, o registo de propriedade do veículo antigo e o contrato de compra do novo. Precisa também de tratar do processo de abate.

De referir também que as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) podem beneficiar de um apoio de 5.000 euros por veículo elétrico adquirido, até um máximo de quatro veículos, também mediante o abate de veículos antigos.