Gemini está a chegar a todos os automóveis da Renault com o sistema openR link

No âmbito de uma implementação gradual que teve início a 15 de junho, através de uma atualização over-the-air para os automóveis já em circulação, o Gemini está disponível para os clientes da Renault como uma atualização opcional do Google Assistant.

O openR link, com Google integrado, é um sistema multimédia que proporciona uma experiência conectada, intuitiva e otimizada, considerado um dos melhores do mercado. Atualizado automaticamente e continuamente aperfeiçoado desde o seu lançamento, em 2022, no Megane E-Tech elétrico, inclui:

Novas aplicações e são já mais de 100 as disponíveis (HBO Max, Amazon Music, Waze, SongPop para Renault, Canal+, etc...);

e são já mais de 100 as disponíveis (HBO Max, Amazon Music, Waze, SongPop para Renault, Canal+, etc...); Novas funcionalidades no Google Maps, incluindo algumas específicas para veículos elétricos.

O Gemini será implementado, gradualmente, como uma atualização opcional do Google Assistant, em todos os modelos Renault já em circulação que estejam equipados com o openR link, com Google integrado.

Uma implementação gradual nos automóveis já em circulação

A fase inicial de implementação do Gemini teve início, a 15 de junho, em todos os países onde a Renault está presente.

Os primeiros utilizadores são convidados a aderir ao Gemini diretamente a partir do ecrã central do habitáculo, caso estejam com sessão iniciada numa Conta Google.

A atualização é gratuita e não afeta a duração da oferta de conectividade. Esta implementação baseia-se em:

Atualizações over-the-air , o que significa que utiliza a conectividade nativa dos automóveis Renault e não requer uma visita à oficina;

, o que significa que utiliza a conectividade nativa dos automóveis Renault e não requer uma visita à oficina; Uma função de “adesão” que permite aos clientes escolher se pretendem, ou não, ativar o Gemini;

que permite aos clientes escolher se pretendem, ou não, ativar o Gemini; Uma implementação gradual em todos os automóveis compatíveis, de acordo com os treze idiomas disponíveis e a versão do openR link.

O sistema multimédia openR link melhorado está disponível sem custos adicionais para os clientes que iniciem sessão com uma Conta Google e utilizem um idioma compatível.

O utilizador decide se deseja ou não ativar o Gemini. Pode também voltar ao Google Assistant a qualquer momento.

Uma nova geração de assistentes de IA para automóveis

O Gemini representa uma grande evolução no domínio dos assistentes de voz a bordo. Equipado com a tecnologia de IA da Google, é capaz de:

Compreender o contexto de uma conversa e as intenções dos utilizadores;

de uma conversa e as intenções dos utilizadores; Lidar com pedidos de maior complexidade;

de maior complexidade; Participar em conversas naturais e contínuas.

Isto significa que os condutores podem falar, naturalmente, sem terem de memorizar frases específicas.

Os utilizadores também poderão ativar o “Gemini Live” para uma interação conversacional avançada. Esta funcionalidade estará disponível numa atualização futura, permitindo:

Participar em conversas naturais e fluidas;

em conversas naturais e fluidas; Interromper o assistente a qualquer momento;

o assistente a qualquer momento; Fazer vários pedidos seguidos sem repetir a frase “Hey Google”;

vários pedidos seguidos sem repetir a frase “Hey Google”; Mudar de idioma durante uma conversa.

Integração total com o automóvel Renault e o ecossistema Google

O Gemini integrado ao openR link vai mais longe do que o Gemini no Android Auto (espelhamento do smartphone), ao permitir que os utilizadores:

Controlem diretamente algumas funções do automóvel, como o ar condicionado, a navegação, o rádio, as definições, etc...;

do automóvel, como o ar condicionado, a navegação, o rádio, as definições, etc...; Utilizem os dados do automóvel, como a autonomia elétrica, para o planeamento de percursos.

As interações com o automóvel também podem ser acedidas noutros dispositivos associados à mesma Conta Google, para uma experiência sem interrupções.

Uma experiência simplificada, concebida pela Renault para garantir segurança e conforto

Ao permitir tarefas mais complexas controladas por voz, reduzindo assim a necessidade de interação tátil, o Gemini consegue:

Minimizar a distração do condutor, mantendo a atenção na estrada;

a distração do condutor, mantendo a atenção na estrada; Simplificar o acesso às funções do automóvel;

o acesso às funções do automóvel; Melhorar o conforto e a conveniência no dia a dia.

Totalmente integrado com o automóvel Renault e com o ecossistema da Google, o Gemini é capaz de responder a situações da vida real.

Isto significa que pode realizar várias tarefas consecutivas sem necessidade de interação adicional.

Navegação inteligente e sensível ao contexto;

Funções do automóvel controladas por voz (rádio, bancos aquecidos, etc...);

Acesso a informações, conhecimentos gerais e conteúdos, enquanto se está na estrada (no modo “Gemini Live”).

Desde o seu lançamento, o Gemini suportará 13 idiomas, que serão implementados, gradualmente, para todos os utilizadores: inglês, francês, alemão, sueco, neerlandês, italiano, espanhol, japonês, polaco, português, dinamarquês, norueguês e turco.