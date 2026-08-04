Vídeo mostra o interior do SkyNomad N90 Max da Xiaomi antes do lançamento oficial

A Xiaomi está a preparar o terreno para aquele que promete ser um dos seus lançamentos mais ambiciosos no setor automóvel: o SkyNomad N90 Max, um SUV de sete lugares com autonomia estendida (em inglês, EREV) que já começou a chegar aos showrooms na China, mesmo antes do arranque oficial das vendas. Veja o vídeo do interior!

O Skynomad N90 Max é o modelo topo de gama da nova família SkyNomad, direcionada para o segmento familiar. Com 5285 mm de comprimento, 1998 mm de largura e 1825 mm de altura, além de um distância entre eixos de 3080 mm, este é um veículo imponente.

Do lado da autonomia, a Xiaomi equipou o N90 Max com uma bateria de 76 kWh, capaz de garantir até 505 km em modo 100% elétrico segundo o ciclo CLTC (ou 370 km segundo o WLTC).

Este valor rivaliza diretamente com muitos veículos totalmente elétricos, apesar de se tratar de um modelo EREV, ou seja, com extensor de autonomia.

Design arrojado e um interior pensado para a família

Visualmente, o N90 Max chegou aos concessionários numa tonalidade azul profundo, destacando-se pelos faróis de grandes dimensões, a inscrição "Skynomad" na dianteira, uma generosa entrada de ar em forma de trapézio, puxadores de portas semiocultos e um conjunto de luzes traseiras em formato de anel.

Um detalhe curioso são as tampas centrais das jantes, que permanecem sempre direitas mesmo com as rodas em movimento. As jantes, por sua vez, têm 21 polegadas.

No interior, a aposta recai sobre o conforto e a versatilidade familiar. O habitáculo segue uma disposição de três filas em configuração 2+2+3, com os bancos da frente a poderem rodar 180 graus para ficarem virados para os passageiros da segunda fila.

O painel de instrumentos conta com um ecrã tátil de 16,1 polegadas, um mostrador digital de 8,88 polegadas e um head-up display de 20 polegadas.

A isto soma-se um ecrã montado no teto com 21,4 polegadas, um frigorífico integrado e bancos de "gravidade zero" na segunda fila.

Sistema EREV eficiente e com manutenção reduzida

Sob o capô, o N90 Max utiliza um extensor de autonomia a gasolina de 1,5 litros com 112 kW (150 cv) de potência máxima.

Este motor de combustão não transmite qualquer força às rodas, servindo exclusivamente para carregar a bateria de 76 kWh e alimentar o sistema elétrico.

A tração é assegurada por dois motores elétricos com tração integral, que juntos entregam 310 kW (416 cv), permitindo uma velocidade máxima de 190 km/h.

O sistema aceita gasolina de 92, 95 ou 98 octanas, e com a bateria descarregada o consumo médio ronda os 5,7 litros aos 100 km em ciclo WLTC.

A Xiaomi garante ainda uma garantia de oito anos ou 160.000 km para o extensor de autonomia e sistema elétrico, com intervalos de manutenção alargados para uma vez a cada três anos ou 30.000 km.

Xiaomi tem metas ambiciosas

Este lançamento surge num momento crucial para a Xiaomi Auto. Segundo dados do China EV DataTracker, citados pela CarNewsChina, a marca vendeu 185.055 unidades no primeiro semestre de 2026, um crescimento de 17,2% face ao ano anterior.

No entanto, a meta estabelecida para o ano é de 550.000 unidades, o que significa que a Xiaomi precisará de um segundo semestre muito forte.

Tudo indica que a Skynomad, particularmente o N90 Max, será fundamental para a marca atingir este objetivo.

Resta aguardar pelo arranque oficial das vendas e pelo preço com que a Xiaomi irá posicionar este SUV face à concorrência.

Entretanto, apesar de não existirem, para já, planos confirmados para a chegada da marca automóvel da Xiaomi à Europa, a verdade é que a China pode ser apenas o início desta aventura.

Com o sucesso que os modelos SU7 e YU7 têm vindo a registar, e com a mais recente aposta na SkyNomad, não é de excluir que a Xiaomi decida, mais cedo ou mais tarde, expandir a sua oferta automóvel para outros mercados, incluindo o europeu.