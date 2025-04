Apagão energético: 15 GW foram repentinamente perdidos em apenas 5 segundos

A Península Ibéria ainda está a recuperar do apagão energético ocorrido no ontem. A rede elétrica mostrou as suas fragilidades e neste momento procura-se a causa do sucedido. Sabia que 15 gigawatts foram repentinamente perdidos da rede em apenas cinco segundos?

Crise na energia é uma situação grave e inédita

A declaração é do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que referiu que "é algo que nunca aconteceu antes". Segundo Sánchez, "15 gigawatts foram repentinamente perdidos do sistema em apenas cinco segundos".

Quinze gigawatts equivalem a aproximadamente 60% do consumo do país nesse momento [cerca das 12h33]. O que provocou este desaparecimento súbito do fornecimento? É algo que os especialistas ainda não conseguiram determinar, mas vão fazê-lo.

Prometeu Sánchez.

O primeiro-ministro espanhol disse ainda que o apagão desencadeou uma "interrupção generalizada do abastecimento em toda a Península Ibérica e em algumas regiões do sul da França" que afetou milhões de pessoas e gerou "perdas económicas nos negócios, nas empresas, na indústria". É uma situação grave e inédita.

Segundo o Conselho de Segurança Nuclear espanhol, os reatores das centrais nucleares espanholas que estavam em funcionamento "pararam automaticamente" por falta de energia.