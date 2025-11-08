Acabaram as preocupações, bateria da Toyota garante 40 anos de vida

Os hipotéticos futuros clientes dos carros elétricos, escusam a sua escolha neste novo patamar da indústria automóvel pelo receio de, em poucos anos, gastar milhares de euros na substituição da bateria. Para acabar com esse "medo", a Toyota desenvolveu uma nova bateria de estado sólido que promete maior autonomia, carregamento rápido e até 40 anos de vida útil, com apenas 10% de degradação!

Bateria de estado sólido de 40 anos da Toyota pode mudar tudo

A Toyota fez uma promessa ousada: baterias de estado sólido que duram mais do que o próprio carro. E não se trata apenas de durabilidade, mas de uma transformação profunda na forma como concebemos os veículos elétricos (VE), o seu ciclo de vida e o impacto ambiental que geram. Enquanto muitos fabricantes continuam a falar de potencial, a Toyota afirma estar às portas de uma mudança tangível.

No âmbito do Japan Mobility Show 2025, a Toyota anunciou que as suas futuras baterias reterão 90% da capacidade mesmo após 40 anos de uso. Em termos comparativos, isso equivale a quase três vezes a idade média de um automóvel particular nos Estados Unidos. Não é apenas uma melhoria incremental — é uma rutura com o atual modelo de obsolescência.

Atualmente, mesmo as melhores baterias de iões de lítio prometem entre 8 e 10 anos de vida útil. Isso implica substituições, resíduos e emissões associadas a cada nova unidade fabricada. Uma bateria que dure décadas abre a porta a veículos elétricos reutilizáveis, em que o sistema energético se mantém mesmo quando o resto do carro já cumpriu o seu ciclo.

O que muda com as baterias de estado sólido?

Menor peso, maior autonomia e menos risco de incêndio. Estas vantagens técnicas constam há anos nos planos dos fabricantes, mas poucos conseguiram avanços concretos. A Toyota, no entanto, já trabalha com fornecedores estratégicos como a Idemitsu Kosan (eletrólitos) e a Sumitomo Metal Mining (materiais catódicos), garantindo acesso prioritário a recursos essenciais.

Estas baterias substituem o eletrólito líquido das baterias convencionais por um sólido, eliminando muitos dos riscos térmicos que podem causar incêndios. Além disso, permitem uma densidade energética mais elevada, o que se traduz em mais quilómetros por carga sem aumentar o tamanho ou o peso do conjunto.

Mais ciclos, menos resíduos

Empresas como a Solid Power, em colaboração com a BMW, já alcançaram mais de 1.000 ciclos de carga completos com os seus protótipos. Estudos da Universidade de Harvard apontam para baterias capazes de manter 80% da capacidade após 6.000 ciclos, um valor impensável com as tecnologias atuais.

Traduzido para o uso diário, isto significa menos substituições, menos extração de minerais como o lítio ou o cobalto e, consequentemente, menor pressão sobre ecossistemas vulneráveis. Também reduz os custos totais do veículo ao longo da sua vida útil, mesmo que o preço inicial seja mais elevado.

Onde serão usadas primeiro?

Embora tenha havido alguma ambiguidade, a Toyota deixou entrever duas possibilidades concretas para o primeiro lançamento comercial, previsto para 2027 ou 2028: uma nova geração de híbridos ou um desportivo elétrico de altas prestações, possivelmente uma evolução do Lexus Electrified Sport Concept, herdeiro espiritual do LFA.

Gill Pratt, cientista-chefe da Toyota, sugeriu que os híbridos poderão ser os primeiros a beneficiar, devido à menor exigência energética e a ciclos de carga mais suaves.

Contudo, no mesmo evento, a marca também falou de aplicações de alta potência e longo alcance, o que aponta para um automóvel de imagem, pensado para impressionar e demonstrar as capacidades da tecnologia.

Potencial

Este tipo de baterias pode ser fundamental na transição ecológica. Não só melhora a eficiência energética, como também permite:

Uma verdadeira segunda vida para as baterias, mesmo após a retirada do veículo original, podendo ser reutilizadas em novos carros ou em sistemas domésticos de armazenamento de energia renovável.

Redução drástica do impacto da mineração, já que seriam necessários menos materiais a longo prazo.

Maior aceitação social dos VEs, ao resolver um dos maiores receios do público: o envelhecimento prematuro das baterias.

Menor dependência de infraestruturas de reciclagem complexas, se a vida útil da bateria se multiplicar por quatro.

Aplicações fora do setor automóvel, como fornecimento de energia em zonas rurais, hospitais ou centros logísticos, aproveitando a durabilidade extrema.

Tudo isto, se as promessas se confirmarem, colocará a Toyota não só como líder tecnológica, mas também como um ator-chave na descarbonização do transporte.

Ainda faltam alguns anos para a vermos nas estradas. Mas o simples facto de uma marca tão conservadora e pragmática como a Toyota apostar fortemente nesta via é um sinal claro de que a mudança já não é uma utopia.

Sim, isto é uma corrida e alguns já estão a ultrapassar pela esquerda.