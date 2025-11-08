Acabaram as preocupações, bateria da Toyota garante 40 anos de vida
Os hipotéticos futuros clientes dos carros elétricos, escusam a sua escolha neste novo patamar da indústria automóvel pelo receio de, em poucos anos, gastar milhares de euros na substituição da bateria. Para acabar com esse "medo", a Toyota desenvolveu uma nova bateria de estado sólido que promete maior autonomia, carregamento rápido e até 40 anos de vida útil, com apenas 10% de degradação!
Bateria de estado sólido de 40 anos da Toyota pode mudar tudo
A Toyota fez uma promessa ousada: baterias de estado sólido que duram mais do que o próprio carro. E não se trata apenas de durabilidade, mas de uma transformação profunda na forma como concebemos os veículos elétricos (VE), o seu ciclo de vida e o impacto ambiental que geram. Enquanto muitos fabricantes continuam a falar de potencial, a Toyota afirma estar às portas de uma mudança tangível.
No âmbito do Japan Mobility Show 2025, a Toyota anunciou que as suas futuras baterias reterão 90% da capacidade mesmo após 40 anos de uso. Em termos comparativos, isso equivale a quase três vezes a idade média de um automóvel particular nos Estados Unidos. Não é apenas uma melhoria incremental — é uma rutura com o atual modelo de obsolescência.
Atualmente, mesmo as melhores baterias de iões de lítio prometem entre 8 e 10 anos de vida útil. Isso implica substituições, resíduos e emissões associadas a cada nova unidade fabricada. Uma bateria que dure décadas abre a porta a veículos elétricos reutilizáveis, em que o sistema energético se mantém mesmo quando o resto do carro já cumpriu o seu ciclo.
O que muda com as baterias de estado sólido?
Menor peso, maior autonomia e menos risco de incêndio. Estas vantagens técnicas constam há anos nos planos dos fabricantes, mas poucos conseguiram avanços concretos. A Toyota, no entanto, já trabalha com fornecedores estratégicos como a Idemitsu Kosan (eletrólitos) e a Sumitomo Metal Mining (materiais catódicos), garantindo acesso prioritário a recursos essenciais.
Estas baterias substituem o eletrólito líquido das baterias convencionais por um sólido, eliminando muitos dos riscos térmicos que podem causar incêndios. Além disso, permitem uma densidade energética mais elevada, o que se traduz em mais quilómetros por carga sem aumentar o tamanho ou o peso do conjunto.
Mais ciclos, menos resíduos
Empresas como a Solid Power, em colaboração com a BMW, já alcançaram mais de 1.000 ciclos de carga completos com os seus protótipos. Estudos da Universidade de Harvard apontam para baterias capazes de manter 80% da capacidade após 6.000 ciclos, um valor impensável com as tecnologias atuais.
Traduzido para o uso diário, isto significa menos substituições, menos extração de minerais como o lítio ou o cobalto e, consequentemente, menor pressão sobre ecossistemas vulneráveis. Também reduz os custos totais do veículo ao longo da sua vida útil, mesmo que o preço inicial seja mais elevado.
Onde serão usadas primeiro?
Embora tenha havido alguma ambiguidade, a Toyota deixou entrever duas possibilidades concretas para o primeiro lançamento comercial, previsto para 2027 ou 2028: uma nova geração de híbridos ou um desportivo elétrico de altas prestações, possivelmente uma evolução do Lexus Electrified Sport Concept, herdeiro espiritual do LFA.
Gill Pratt, cientista-chefe da Toyota, sugeriu que os híbridos poderão ser os primeiros a beneficiar, devido à menor exigência energética e a ciclos de carga mais suaves.
Contudo, no mesmo evento, a marca também falou de aplicações de alta potência e longo alcance, o que aponta para um automóvel de imagem, pensado para impressionar e demonstrar as capacidades da tecnologia.
Potencial
Este tipo de baterias pode ser fundamental na transição ecológica. Não só melhora a eficiência energética, como também permite:
- Uma verdadeira segunda vida para as baterias, mesmo após a retirada do veículo original, podendo ser reutilizadas em novos carros ou em sistemas domésticos de armazenamento de energia renovável.
- Redução drástica do impacto da mineração, já que seriam necessários menos materiais a longo prazo.
- Maior aceitação social dos VEs, ao resolver um dos maiores receios do público: o envelhecimento prematuro das baterias.
- Menor dependência de infraestruturas de reciclagem complexas, se a vida útil da bateria se multiplicar por quatro.
- Aplicações fora do setor automóvel, como fornecimento de energia em zonas rurais, hospitais ou centros logísticos, aproveitando a durabilidade extrema.
Tudo isto, se as promessas se confirmarem, colocará a Toyota não só como líder tecnológica, mas também como um ator-chave na descarbonização do transporte.
Ainda faltam alguns anos para a vermos nas estradas. Mas o simples facto de uma marca tão conservadora e pragmática como a Toyota apostar fortemente nesta via é um sinal claro de que a mudança já não é uma utopia.
Sim, isto é uma corrida e alguns já estão a ultrapassar pela esquerda.