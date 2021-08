Do que se tem falado, a Microsoft trouxe muitas novidades para o Windows 11. Este novo sistema apresenta muitas melhorias para o sistema operativo, reforçando a sua interface e apresentando mudanças muito profundas.

O que parece apenas existem apenas novidades, não havendo qualquer mudança profunda no que é oferecido aos utilizadores. A verdade é que há mudanças e perda de funcionalidades, algo que só com a utilização se percebe. Veja então o que se perde com o Windows 11, segundo o que foi apresentado na Internet.

Desde que o Windows 11 foi anunciado, só se tem falado das novidades e das melhorias que este sistema traz para os utilizadores. Sabe-se que há mudanças, mas todas as mais visíveis parecem ser lógicas e simples de entende pelos utilizadores, mas a verdade não é bem essa.

Com a utilização, os utilizadores foram percebendo que há muitas mais mudanças neste sistema, algo que não era esperado. São pequenas mudanças, muitas delas quase imperceptíveis, mas que afetam muitos utilizadores do Windows 11.

Para catalogar e partilhar com outros utilizadores, foi criada uma lista muito completa, que mostra o que desapareceu do sistema da Microsoft. Falamos de pormenores como funcionalidades da barra de tarefas ou funções do Menu Iniciar, entre outras.

A longa lista de comentários desta partilha no Reddit mostrou que há muito mais para ser descoberto sobre este sistema. Há ainda a confirmação de que esta lista afeta muitos mais utilizadores do que se pensava. Poderiam ser pormenores para apenas um conjunto limitado de utilizadores, mas parecem bem mais alargados.

Algo que se percebe também que o Windows 11 está ainda a ser desenvolvido e que há ainda tempo e espaço para mais novidades. Provavelmente muitas das atuais lacunas ainda vão surgir com o tempo, antes da versão final do novo sistema da Microsoft ser lançado na sua versão final.

Sabia-se que existiam funcionalidades do novo sistema que iriam desaparecer, provavelmente por falta de utilização. A Microsoft não tinha materializado o que estava em falta e que poderia desaparecer, mas agora tudo ficou mais claro, graças aos utilizadores do Windows 11.