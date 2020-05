Microsoft rejeita que a utilização do Windows 10 esteja a diminuir

A guerra dos sistemas operativos tem levado a que estes flutuem ao longo do tempo, mas suas quotas de mercado. O Windows 10 domina de forma destacada, deixando a concorrência a lutar entre si e contra as versões mais antigas do sistema da Microsoft.

Os dados mais recentes mostravam uma quebra do Windows 10, algo que não se esperaria ou sequer era considerado normal. A Microsoft ao ser confrontada com estes valores acabou por rejeitar e mostrar os seus, que são completamente diferentes.

Utilização do Windows 10 está a diminuir?

Depois de anos de domínio do Windows 7 e XP, a mais recente versão do sistema operativo da Microsoft assumiu igualmente esta posição de destaque e de controlo do mercado.

O Windows 10 é atualmente o mais usado por todos e tem crescido cada vez mais. Curiosamente, e segundo dados de abril de 2020, esta utilização terá decaído ligeiramente.

Microsoft rejeita estes valores

Estes números surgem da Netmarketshare e mostram também um crescimento do Linux e de outros sistemas com valores de quota de mercado mais reduzidas. Com cada vez mais gente em casa, era principalmente normal que o movimento fosse, na verdade, inverso.

A Microsoft resolveu refutar estes dados e apresentou os seus números internos, que provam um crescimento. Segundo a gigante do software, a utilização do Windows 10 cresceu 75% comparado a 1 ano. Isto significa uma utilização de 4 biliões de minutos por mês deste sistema.

Há outros sistemas a diminuir a sua presença

É normal este crescimento do tempo de utilização do Windows 10, com os utilizadores em casa a escolherem os ecrãs maiores. Assim, é possível ver uma quebra na taxa de utilização do Android e do iOS, com os dispositivos móveis a serem preteridos pelos utilizadores.

Os tempos que atravessamos são estranho e poucos normais. Isso tem-se notado nas taxas de utilização dos sistemas operativos e dos browsers. Provavelmente a mudança terá vindo para ficar, mas só mais tarde será possível avaliar esta alteração.