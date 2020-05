O MB WAY é a solução MULTIBANCO que lhe permite fazer compras online e em lojas físicas, gerar cartões virtuais MB NET, enviar, pedir dinheiro e dividir a conta e ainda utilizar e levantar dinheiro através do seu smartphone, numa app própria ou nos canais do seu banco.

Esta solução é usada por milhares de portugueses, mas é também “usada” nos esquemas dos burlões. Em período de quarentena, as burlas no MB WAY dispararam.

Sim, o MB WAY é um sistema seguro! No entanto, a sua má utilização pode abrir caminho para que os oportunistas lhe roubem dinheiro. De acordo com o CM, os primeiros quatro meses deste ano, GNR e PSP receberam 4111 queixas por estas burlas. Quase que quadruplica o número de todo o 2019.

Um história real de burla com o MB WAY

Uma mulher coloca um livro à venda online, através da plataforma Olx. Um comprador propõe fazer negócio e realizar o pagamento através da aplicação. Pede-lhe o número de telefone e leva-a a partilhar consigo o código de acesso à sua conta de MB WAY. A partir daí, o burlão tem acesso total à conta da vítima e, através da aplicação, transfere dinheiro para a sua própria conta a partir da aplicação.

Como esta história existem muitas outras. Aqui no Pplware já revelamos algumas, como esta que aconteceu com um leitor do Pplware.

Recentemente foi disponibilizado um vídeo com algumas dicas para se evitarem burlas com esta plataforma.

Algumas dicas simples para a utilização do MB WAY

Se não compreende o funcionamento da aplicação, recuse o pagamento por esta via; Em caso de dúvida, solicite informação ao seu Banco sobre o funcionamento do MB WAY antes de o utilizar; Tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador; Tente receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária; Nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por este serviço

A GNR revelou que, desde o início do ano, já recebeu 1.681 queixas desde o início do ano. É ainda revelado que já foram identificadas 127 pessoas por crimes deste tipo e que já foram feitas participações ao Ministério Público. De referir que no ano passado (em todo o ano) “apenas” foram identificadas 91 pessoas por crimes associados a este serviço.

Leia também…