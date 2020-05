Em confinamento… Quota de mercado do Linux dispara no mês de abril

Abril foi um mês de confinamento! Por causa da COVID-19, foram muitos os que tiveram de ficar em casa para respeitar o Estado de Emergência do seu país. Tal cenário fez com que muitas pessoas tivessem tempo para experimentar e aprender sobre novas coisas!

Curiosamente, neste período, a quota de mercado do Linux duplicou e o Windows…baixou!

O Windows 10 é de longe o sistema operativo mais usado em todo o mundo. A concorrência ao nível dos deskops quase não existe, mas é importante destacar o que outros sistemas operativos têm conseguido.

Linux duplica a sua quota de mercado…

Como se pode ver pela imagem seguinte, a quota de mercado do Windows é de 86,2%, segundo a Netmarketshare. Na segunda posição aparece o macOS com 9,75% e a terceira posição é do Linux, com 2,8%.

No caso deste último, de referir que em março a quota de mercado era de “apenas”1,36%. Em abril o valor disparou para os 2,87%.

Curiosamente a quota de mercado do Windows 10 caiu dos 57.34% (em março) para os 56%. A utilização do Windows 7 também teve uma quebra dos 26.3% para os 25.59%. Relativamente ao macOS, o sistema operativo para desktop da Apple tinha uma quota de mercado de 9,75% em março tendo baixado para 8,94% em abril.

E ao nível dos browsers?

Neste segmento as novidades não são muitas. O Google Chrome mantém-se como o browser mais usado com uma quota de mercado de 69,18%. Segue-se o browser da Microsoft, o Edge, com 7,76%. Na terceira posição está o Firefox 7,25%.

Face aos números, é importante referir que o Windows 10 lidera de longe a concorrência. O Linux dá sinais de estar vivo, apesar que a percentagem de utilização é muito baixa. No campo dos browsers destaque negativo para o Firefox que continua a perder pedalada.

Relativamente ao Linux, sugerimos que testem a última versão do Ubuntu! Está realmente muito boa!

