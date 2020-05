The Last of Us 2 tem nova data de lançamento

Como já por várias vezes referimos (aqui ou aqui), este ano vai ser lançado The Last Of Us 2, a sequela de um dos melhores jogos de sempre para consola jamais desenvolvido.

Após um pequeno atraso (o jogo tinha data de lançamento prevista para maio), a Sony revelou finalmente a nova data em que iremos reencontrar Ellie.

The Last o Us 2 já tem (finalmente) data marcada

O atraso do lançamento de The Last of Us 2 por causa da pandemia de Covid-19 foi um soco no estômago para muitos jogadores que ansiavam pela saída do jogo da Naughty Dog. Inicialmente o jogo tinha sido previsto para fevereiro, tendo recebido nova carta de adiamento para 29 de maio.

Agora parece que é a sério e que em 19 de junho iremos finalmente reencontrar Ellie.

The Last of Us Parte II é uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie.

Decorrendo anos após os eventos do primeiro jogo, os jogadores poderão acompanhar a viagem da Ellie pelas montanhas e florestas tranquilas de Jackson até às ruínas exuberantes e cobertas de vegetação da Grande Seattle, e de encontrar novos grupos de sobreviventes, ambientes desconhecidos e traiçoeiros, bem como evoluções aterradoras dos infetados.

Foi ainda revelado que a versão física do jogo, irá trazer dois discos e que o jogo deverá ocupar cerca de 100 Gb no disco. É bastante, tendo em atenção que muitos jogos ocupam cerca de 40 Gb ou parecido. No entanto, não nos podemos esquecer que não se trata de um jogo qualquer, pelo que se espera que a sua qualidade seja proporcional ao tamanho do jogo.

Ghost of Tsushima também recebeu o seu dia de lançamento

Entretanto, tamém o jogo Ghost of Tsushima (ver aqui) recebeu a sua própria data de lançamento.

O jogo da Sucker Punch será lançado pouco menos de um mês depois de The Last of Us 2, ou seja, no dia 17 de julho deste ano.

Este título desenvolvido em exclusivo para a Playstaton 4, decorre no final do século XIII, no qual o império mongol devastou nações inteiras no decorrer da campanha para conquistar o Oriente e, a ilha de Tsushima é o último ponto de defesa entre o território japonês e a enorme invasão mongol liderada pelo implacável e astucioso general Khotun Khan.

À medida que a ilha sofre o impacto da primeira vaga do assalto mongol, o guerreiro samurai, Jin Sakai, um dos últimos sobreviventes do seu clã está resolvido a proteger o seu povo e a recuperar a sua casa.

“Gostava de dar os parabéns e agradecer às equipas da Naughty Dog e do estúdio Sucker Punch Productions por todo o seu trabalho, que reconhecemos não ser uma tarefa fácil tendo em conta a situação atual”, diz Hermen Hulst, líder dos Worldwide Studios, acrescentando que “ambas as equipas trabalharam bastante para entregar experiências de alta qualidade, e mal podemos esperar para ver o que irás achar delas assim que forem lançadas em apenas alguns meses”. Hermen Hulst agradeceu não só às equipas da Naughty Dog e do Sucker Punch Productions, mas também a toda a comunidade PlayStation, por todo o seu “apoio e paciência”.