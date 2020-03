Ghost of Tsushima recebe data de lançamento e edições (PS4)

Uma das apostas mais importantes da Sony neste ano de 2020 recai sobre o título da Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima.

Finalmente, foi revelada a data de lançamento do jogo, assim como as diferentes edições que serão colocadas à venda.

Foi na semana passada que a Sony finalmente revelou a data de lançamento de Ghost of Tsushima, um dos jogos mais aguardados para 2020.

Como tivemos ocasião de ver aqui, a ação de Ghost of Tsushima decorre no final do século XIII, numa altura em que o império mongol devastou nações inteiras no decorrer da campanha para conquistar o Oriente. A ilha de Tsushima é o último ponto de defesa entre o território japonês e a enorme invasão mongol liderada pelo implacável e astucioso general Khotun Khan.

À medida Tsushima sofre as primeiras investidas do assalto mongol, o Guerreiro Samurai Jin Sakai é um dos últimos sobreviventes do seu clã. Independentemente do preço a pagar, está resolvido a proteger o seu povo e a recuperar a sua casa. Mas para isso terá de abandonar as tradições que o moldaram como Guerreiro e forjar um novo caminho, o caminho do Fantasma, e travar uma guerra pouco convencional pela liberdade de Tsushima.

Em desenvolvimento pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima chegará à Playstation 4 no próximo dia 26 de Junho e para além da data de lançamento, foram ainda reveladas as diferentes edições que serão colocadas à venda.

Além disso, o jogo recebeu ainda um novo trailer, que acompanha Jin Sakai, e dá a conhecer mais alguns detalhes das pessoas que ele conhece ao longo da sua jornada, bem como da dimensão da ameaça que o leva a transformar-se num novo tipo de Guerreiro.

No vídeo podemos ver alguns dos inimigos e aliados que Jin vai encontrar. Entre eles, encontra-se o seu tio, Shimura, o jito (Lord) de Tsushima que é uma espécie de figura paternal para o protagonista, e Khotun Khan.

Shimura treinou Jin desde a sua infância segundo as tradições dos Samurais, e demonstra-se cada vez mais preocupado com as táticas que Jin começa a adotar quando abandona os seus ensinamentos e se transforma no Fantasma. Por ouro lado, Khan é o líder do exército Mongol invasor e um inimigo cruel e astuto, tendo como principal objetivo a destruição dos Samurais.

Edições Especiais Fisicas A Edição Especial e a Edição de Colecionador. Edição Especial: Jogo

Caixa SteelBook

1 ponto de técnica

Amuleto da graça de Hachiman

Conjunto do herói de Tsushima: Máscara dourada, kit para a espada

Minilivro de arte digital da Dark Horse

Comentário da direção: A equipa criativa junta-se a um famoso historiador japonês para analisar o mundo de Ghost of Tsushima e ver como se compara com os eventos da vida real em que o jogo se inspirou. Edição de Colecionador: Jogo

Máscara Sakai com suporte

Mapa de tecido

Sashimono (bandeira de guerra)

Furoshiki (tecido de embrulho)

Caixa SteelBook

Minilivro de arte de 48 páginas da Dark Horse

1 ponto de técnica

Amuleto da graça de Hachiman

Conjunto do herói de Tsushima: Máscara dourada, armadura, kit para a espada, cavalo e sela

Comentário da direção: A equipa criativa junta-se a um famoso historiador japonês para analisar o mundo de Ghost of Tsushima e ver como se compara com os eventos da vida real em que o jogo se inspirou.

Tema Samurai de Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima