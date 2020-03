Lembra-se do smartphone dobrável do irmão de Pablo Escobar? Afinal é tudo falso!

Com o mercado a crescer no campo dos smartphones dobráveis, é normal que surjam cada vez mais propostas e ofertas. Se algumas são bem conhecidas e estão já à venda, outras são estranhas e prometem muito.

Este último caso é o exemplo perfeito que pode ser aplicado ao smartphone dobrável do irmão de Pablo Escobar. Prometia algo completamente diferente e a um preço extraordinário, mas agora acabou por se saber toda a verdade. É tudo falso e limitam-se a reciclar equipamentos de outras marcas.

O que era prometido era algo completamente extraordinário. Por um preço muito mais baixo que qualquer proposta atualmente no mercado qualquer um podia ter um smartphone dobrável com uma imagem única e a prometer um desempenho acima da média.

A somar a toda esta máquina única, havia ainda uma aura de exclusividade e o nome do mais famoso narcotraficante da história. Mas a verdade, agora exposta pelo conhecido YouTuber Marques Brownlee, revela-se completamente diferente do que se esperava.

A teoria de Marques Brownlee é que esta empresa quer apenas enganar os utilizadores e usar os nomes conhecidos para promover os seus smartphones. Estes são, na verdade, uma simples reformulação do que encontramos hoje no mercado. Falamos do Galaxy Fold da Samsung, que, neste caso, recebe apenas uma película dourada.

Claro receberia ainda todo o material associado a Pablo Escobar, numa caixa muito menos apelativa do que o modelo de base traz. Aparentemente este processo já tinha sido usado no modelo anterior, que não chegou às mãos dos utilizadores. Aqui foi usado o Royole FlexPai.

A teoria apresentada revela que a Escobar Inc. pretendia usar a publicidade criada por YouTubers e outras celebridades, compradas. Esta atrairia os potenciais clientes para comprarem o Escobar Fold 2, para depois ficar com seu dinheiro sem qualquer entrega a ser feita.

Provavelmente nunca se saberá a verdade, mas é certo que é impossível vender o Galaxy Fold aos preços que a Escobar Inc. Esta verdade reforça a teoria de que tudo não passava de um golpe e que o smartphone dobrável do irmão de Pablo Escobar é falso!

A recomendação final deste vídeo é bem clara. Não há qualquer recomendação ou ponto positivo neste smartphone. Ao contrário de outros, não recomenda a compra do Escobar Fold 2 e alerta para outros esquemas similares.