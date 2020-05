Apple Watch: Oxímetro poderá ajudar a detetar infetados de COVID-19

O Apple Watch é o relógio inteligente mais popular do mundo! Segundo vários relatos, este gadget tem salvo várias vidas no mundo. Numa era de pandemia provocada pela COVID-19, o Apple Watch pode vir um equipamento bastante importante.

De acordo com informações recentes, um oxímetro poderá ajudar a detetar infetados de COVID-19.

Como revelamos aqui, a Apple está a desenvolver pelo menos duas novas funcionalidades focadas na saúde que irão expandir as capacidades do Apple Watch no futuro. Através de um oxímetro, este smartwatch irá adicionar a capacidade de detetar os níveis de oxigénio no sangue.

COVID-19: Apple Watch 6 poderá ler nível de oxigénio do sangue

De acordo com informações da área da saúde, níveis de oxigénio no sangue entre 94% e 100% são considerados bons; níveis de oxigénio no sangue abaixo de 80% podem levar a problemas da funcionalidade do coração e do cérebro. O risco de paragem respiratória ou cardíaca é comum após uma saturação baixa e contínua de oxigénio no sangue.

Alguns médicos da linha de frente da batalha contra o COVID-19 descobriram que uma baixa taxa de saturação de oxigénio pode ser um sinal de alerta precoce de coronavírus em pacientes que não apresentam problemas respiratórios.

Também se espera que o Apple Watch Series 6 venha com uma app de rastreamento de sono nativo, algo que está nas listas de funcionalidades solicitadas pelos utilizadores do Apple Watch. Acredita-se também que a Apple esteja a trabalhar numa funcionalidade pela detetar utilizadores ansiosos e propensos a ter um ataque de pânico. Tal funcionalidade poderá não chegar com o Apple Watch 6.

Sabe-se ainda que uma atualização futura, seja em software ou hardware, removerá um problema nos eletrocardiogramas, uma vez que frequentemente o resultado é inconclusivo. Tendo em conta todas as novidades, a próxima versão do Apple Watch promete muito.

