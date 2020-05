Dica Gmail: Como usar assinaturas diferentes nos seus e-mails

Usamos o Gmail desde a versão beta há muitos anos, em que era necessário convite para usar, lembram-se? Desde então, este tornou-se no correio eletrónico de milhões de pessoas, quer para o serviço doméstico, quer para o profissional. Assim, hoje trazemos uma dica fácil, mas que muitas pessoas desconhecem: ter várias assinaturas de email.

Nesta altura em que comunicar pela internet é uma necessidade, o seu email pode dizer mais sobre si, sobre a sua atividade ou sobre a sua empresa. Personalize a sua assinatura.

A dica que deixamos agora é simples, mas somente em março de 2020 é que o Gmail introduziu uma nova maneira de permitir que os clientes tenham várias assinaturas de email. Demorou algum tempo até a função ser distribuída. As assinaturas podem ser alteradas com tanta facilidade, o que é muito prático. Assim, podemos ter dentro da mesma conta várias assinaturas, até porque tratamos de assuntos pessoais com mais informalidade e outros assuntos mais formais com uma maior impessoalidade.

Como ativar uma assinatura no Gmail

Portanto, a começar é pelo princípio. Primeiro vamos abrir a nossa conta Gmail e olhar para o canto superior direito. Conforme podem ver, há um ícone destes:

Conforme podemos ver, nessa roda dentada existem várias opções, um delas é a que queremos: Definições. Clique vamos para dentro da ação.

Dentro das Definições temos logo o primeiro separador: Geral. Pois bem, é mesmo aqui que está a nossa funcionalidade pretendida, mas tem de rolar mais para baixo até ao grupo Assinatura.

Agora nada mais simples que clicar nesse botão que diz + Criar novo. Vai-nos ser pedido que seja dado um nome à assinatura, para depois as podermos distinguir. Escolhi duas assinaturas, uma pessoal e outra profissional.

Começo por dar primeiro o nome Pplware para construir a assinatura profissional. Depois basta colocar o texto que pretendemos do lado direito, como mostra a caixa na imagem em baixo, e até podemos inserir imagens. Vão ver que é fácil.

Depois de terminarmos a colocação do texto, podemos acrescentar logo de seguida mais uma assinatura, voltando ao botão + Criar novo. Depois é fazer o mesmo e desenhar como queremos a outra assinatura.

Portanto, criamos uma e depois criamos a outra. Como podem ver, há duas opções que podem parametrizar de imediato, para quando foram abrir um email novo, estar já lá uma assinatura, principalmente para o tipo de email que mais usam, novos ou respostas.

Sugiro que percam ali uns minutos, pois existem várias opções que podem parametrizar para aparecer em automático.

Agora, com as duas criadas, rolamos para baixo para gravarmos as alterações. Não esquecer este passo, sem isto… nada feito!

Usar várias assinaturas nos emails

Portanto, assinaturas criadas, podemos ir ao início, ao nosso email, e vamos criar um email novo. Conforme podem ver na imagem, existe em baixo da caixa de novo email um ícone, uma caneta.

Se usarem esse ícone podem trocar de assinatura na hora, mediante o assunto. Relembro que podem ter na vossa assinatura informação importante de contacto, mas não exagerem a meter muitas imagens ou texto de avisos, só vão tornar a vossa mensagem pesada e desagradável para quem recebe.

