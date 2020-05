Mesmo com o crescimento de todas as ferramentas de comunicação, o Skype tem conseguido manter-se na lista de escolhas dos utilizadores. Isso traduz-se num normal crescimento da sua utilização e do número de utilizadores.

Não sendo a mais moderna e inovativa app, o Skype tem sabido manter-se interessante e com novidades. Uma das funcionalidades que poucos conhecem é a capacidade de agendar chamadas. Assim, e à hora definida, a comunicação começa.

Funcionalidade menos conhecida do Skype

Mesmo antes da corrida desenfreada às apps de comunicação, o Skype tinha já um conjunto alargado de utilizadores. Esta proposta da Microsoft tem sabido crescer e é hoje a sua principal oferta para particulares.

Uma das funcionalidades menos conhecida é a possibilidade de agendar chamadas entre utilizadores e dentro de grupos. Esta opção trata de tudo, sem que os utilizadores precisem de esta a recordar as suas agendas.

Na janela de conversação de qualquer utilizador, só precisam de aceder à lista de opções disponíveis. Esta está na zona inferior desta janela e surge carregando nos 3 pontos localizados à direita desta janela.

Agendar chamadas neste serviço

Dentro desta lista encontram a opção Agendar uma chamada. Ao ser escolhida, será mostrada a interface de agendamento da chamada. Os utilizadores devem preencher com os dados que pretendem, desde a date e hora, o nome da chamada e até a definição do lembrete.

Ao enviar o agendamento, este é entregue na conversa e deverá ser aceite pela outra parte. Perto da data e hora marcada será notificado para que se possa preparar para a chamada que vai ser realizada no Skype.

Utilizadores de smartphones também podem usar

Tal como no cliente para desktop, também as versões móveis do Skype permitem que agende chamadas. Neste caso, e novamente dentro das conversas, devem carregar no símbolo +, do lado direito do ecrã.

Carreguem novamente em Agendar uma chamada e preencham os dados para o agendar. Este é também enviado para a conversa e deve ser aceite pelo contacto. Assim, em qualquer plataforma esta chamada será realizada.

Esta é uma funcionalidade pouco usada no Skype e que pode ser muito útil. Trata de gerir a agenda de comunicação dos utilizadores, simplificando o processo e automatizando-o de forma única.