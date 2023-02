A Microsoft tem no seu foco o crescimento do Windows 11 e de todas as suas novidades. Quer que o máximo de utilizadores instalem esta versão e assim tragam para este sistema uma quota de mercado elevada, tal como as versões anteriores.

Agora que está acessível a todos, a gigante do software quer que a atualização seja instalada de forma rápida. Já tomou algumas medidas para que isso aconteça, mas agora a Microsoft está a tornar-se mais agressiva e com a apresentação de mensagens que chegam a impedir a utilização do sistema.

Depois de alguns meses de testes, a Microsoft abriu a atualização do Windows 11 para todos há algum tempo. Este é por enquanto um processo facultativo e que qualquer um pode realizar quando se sentir confortável para o fazer.

Claro que a Microsoft quer este processo realizado de forma rápida, para aumentar ainda mais a sua quota de mercado. Tem em mãos alguns problemas, fruto dos requisitos que a marca estabeleceu para o Windows 11 e que limitam o acesso a muitos potenciais utilizadores.

A grande novidade é que a Microsoft está a ficar mais agressiva no que toca a levar os utilizadores a fazer esta Microsoft Depois de alguns alertas que têm sido mostrados, há agora relatos de uma nova tática. Falamos de alertas ainda maiores e mais visíveis.

Falamos de notificações que ocupam o ecrã de forma completa e que não são simples de contornar. Este apresenta apenas 2 botões, com a opção de avançar ou agendar a atualização, bem como uma barra inferior onde estão mais informações.

É também nesta barra inferior que está a opção para manter o Windows 10. Esta está muito discreta e quase impercetível para a maioria dos utilizadores, algo normal nestas situações e que foi já repetido várias vezes no passado.

A Microsoft já antes, com o Windows 10 tinha tomado esta posição, tentando levar à atualização. Na altura não foi bem recebida pela maioria, mas agora parece querer repetir o erro e insiste em apresentar as notificações e ser ainda mais agressiva para levar à instalação do Windows 11.