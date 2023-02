Apesar de ainda ostentar o título da maior rede social da Internet, o Facebook tem estado a perder a sua posição. Outras propostas, algumas da própria Meta, têm crescido e cativado novos utilizadores, levando a que se tornem mais importantes.

Com a sua apresentação de resultados, a Meta mostrou que afinal o Facebook não tem abrandado. Atingiu um novo marco e tem já mais de 2 mil milhões de utilizadores diários, dado que se junta a uma melhoria nos resultados financeiros.

2 mil milhões de utilizadores diários ativos

A Meta tem revelado dados que mostram claramente que o Facebook está a abrandar e a perder terreno face à sua concorrência. Os seus resultados financeiros têm abrandado, fruto de limitações impostas na publicidade e a investimentos arriscados, revelando que algo poderia não estar bem.

Agora, e na apresentação de resultados do último trimestre de 2022, a Meta trouxe boas notícias para o Facebook em várias áreas. Não se limitou à parte financeira, mas olhou ainda aos utilizadores que usam esta rede social.

Foi revelado que o Facebook conseguiu ultrapassar a marca dos 2 mil milhões de utilizadores diários. Para o conseguir, a rede social da Meta adicionou 16 milhões de utilizadores no último trimestre de 2022. Não foi a primeira plataforma a consegui-lo, mas é uma meta importante.

Resultados financeiros positivos para a Meta

No campo financeiro, e com a ajuda destes novos utilizadores, a situação melhorou face aos trimestres passados, mas ainda de forma tímida. Falamos de 32,2 mil milhões de dólares no último trimestre de 2022, que foi um pouco melhor do que o esperado. Ainda assim, há uma quebra de 4% em relação ao ano passado.

Depois de dispensar 11 mil colaboradores, o Facebook deverá continuar a procurar manter a sua equipa limitada. Quer que 20223 seja "Ano da Eficiência" e por isso vai continuar a realizar cortes nos seus projetos, para que sejam ainda mais eficientes.

Este é um cenário positivo par o Facebook e para a Meta, que mostram uma recuperação em várias frentes. Os 2 mil milhões de utilizadores diários ativos são a prova clara de que esta rede ganhou um novo fôlego e continua muito interessante.