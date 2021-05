Sendo a solução de segurança de seleção do Windows 10, o Windows Defender tem de se manter eficiente e sem problemas. Existem demasiados utilizadores a depender deste serviço e como tal a Microsoft tem de garantir o seu correto funcionamento.

É precisamente este componente que agora está a ter um comportamento estranho, ao ocupar de forma anormal espaço em disco. Esta é uma situação nova e que parece estar agora a ter um impacto negativo. Assim, se tem falta de espaço no Windows 10, é melhor ver o que o Windows Defender anda a fazer.

Um novo problema do Windows Defender

Os relatos têm estado a acumular-se e revelam que o Windows Defender está a causar problemas no Windows 10. A descrição é sempre idêntica e revela que estão a ser gerados centenas de ficheiros sem uma razão aparente para isto.

Estes ficheiros são pequenos (1KB) e o nome aparenta serem hashes MD5, sem que a limpeza que deveria ser realizada aconteça. Se para a maioria estes ficheiros podem não ter impacto, há utilizadores que revelam ter 30GB de espaço ocupado.

Problema de espaço no Windows 10

Se para muitos utilizadores este problema pode não ter um impacto significativo, no caso das máquinas com discos mais pequenos. 30GB num SSD de pequenas dimensões poderá levar a que estes fiquem rapidamente consumido e sem a possibilidade de ser limpo.

Do que se sabe, este é um bug de uma versão específica de uma versão do Windows Defender. Caso a versão presente do motor deste componente do Windows seja a 18100.5, então o utilizador deverá ter cuidado. Esta informação pode ser vista na Segurança do Windows, na área da informação.

Problema que a Microsoft já resolveu

Para evitar o problema, o utilizador deverá procurar atualizar este motor do Windows Defender para a versão 18100.6. Este passo é realizado com uma simples atualização do Windows 10, como é feita para outra qualquer situação.

Esta é claramente uma situação anormal e que pode ser rapidamente resolvido. Algo está a falhar no Windows Defender e a Microsoft parece ter resolvido com uma atualização, que deve ser instalada rapidamente para evitar problemas no Windows 10.