Uma das grandes novidades da Apple são as AirTags e o que estas trazem. Criadas para permitir encontrar qualquer objeto, não depende da proximidade para estes poderem ser detetados de forma simples e rápida.

Este novo gadget está a chegar ao mercado e parece estar a enfrentar os primeiros problemas. Poderia ser associado à deteção das pessoas, mas a verdade é que tudo parece associado à segurança das crianças. Este caso está a acontecer na Austrália.

AirTags pode ter um problema de segurança

Este parece um caso isolado em todos os locais onde a Apple tem presença. Do que está a ser reportado, e na Austrália, as AirTags parecem estar sob escrutínio devido a potenciais problemas de segurança, em especial com a bateria e junto de crianças.

Este gadget terá sido retirado de uma das maiores lojas da Austrália e não terá data para ser trazida de volta. A informação dos funcionários da Officeworks é que as AirTags podem estar a ser avaliadas devido a este problema.

Austrália pode colocar em pausa a venda

Segundo a lei australiana, a bateria deverá estar protegida de forma bem definida. É essencial que esta área esteja protegida por parafusos ou elementos similares, para impedir que sejam simples de abrir, em especial por crianças.

No caso das AirTags, esta são aparentemente simples de abrir, bastando rodar parte do seu corpo. Não sendo um processo simples de realizar, não tem qualquer proteção que impeça que esta mudança seja feita por qualquer utilizador, independente da idade.

Simples aceder à bateria das AirTags

Este é ainda um processo que está ainda a ser iniciado, mas a Officeworks já garantiu que as AirTags vão ficar fora da sua oferta nos próximos tempos. As autoridades australianas vão investigar este caso e avaliar se as AirTags violam alguma regra do país.

Até agora, este parece ser um caso único na Austrália. A Apple estará já a par do problema e deverá em breve ter uma declaração sobre o problema e apresentar uma solução, tal como aconteceu em outras situações anteriores.