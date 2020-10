As relações entre a Microsoft e a Nokia não são recentes. A gigante do software já controlou aquela que foi uma das maiores fabricantes de smartphones, até a decidiu vender sem qualquer razão ou aparente propósito.

Este passo pode voltar a ser dado, mas desta vez noutra perspetiva e com outros contornos. Esta é apenas uma ideia que poderá estar a tomar forma, mas o interesse estará agora não na divisão de smartphones, mas sim na de redes e de equipamentos de operadores.

Uma compra que já aconteceu no passado

Foi em 2013 que a Microsoft resolveu tomar o controlo sobre o desenvolvimento dos equipamentos que usavam o Windows Phone. Para isso, e para dominar o mercado, comprou a divisão de smartphones da Nokia por 7 mil milhões de dólares.

Como todos se recordam, este não foi um negócio que acabou por correr bem, muito por culpa do fim do Windows Phone. Isso levou ao quase fim da empresa, que acabou por encontrar o seu futuro no Android e sob o controlo da HMD, em 2015.

Microsoft pode estar interessada na Nokia

Agora, e segundo o que os analistas estão a prever, a Microsoft pode voltar a interessar-se na Nokia. Não na divisão de smartphones, mas sim na de redes e equipamentos de operadores. Face à procura de ofertas no EUA, devido à ausência da Huawei, esta é agora uma área de interesse.

Achamos que a Nokia pode estar ligeiramente vulnerável a uma aquisição. A Microsoft tem um interesse real no espaço das telecomunicações. Já vimos duas aquisições feitas por eles este ano [Metaswitch e Affirmed Networks]… que tem tudo a ver com obter alguma experiência no espaço 5G e telecomunicações e alguns contatos dentro da indústria. Acreditamos que a Nokia pode ser um alvo potencial para alguém como a Microsoft.

Estas palavras de Kester Mann, um dos diretores da CCS Insight, revelam bem o que poderá ser o futuro destas empresas.

Redes e equipamentos são agora o interesse

Claro que esta é apenas uma previsão, mas que pode bem vir a tornar-se uma realidade. A Microsoft tem alargado o seu interesse fora do software e, como se viu no passado, tem a capacidade de abraçar novas áreas de negócio.

Naturalmente que tem a capacidade financeira para uma aquisição destas. O potencial negócio que esteve em cima da mesa com o TikTok provou isso mesmo, não sendo decerto um problema as verbas que este passo poderia representar. Resta saber o que o futuro trará e se esta compra algum dia se realizará.