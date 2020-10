O Android 11 já chegou e é hora das marcas iniciarem a preparação das atualizações para os seus muitos smartphones. Se algumas já iniciaram este processo, há outras que estão agora a dar os primeiros passos nesse sentido. É uma atualização necessária e que muitos utilizadores esperam.

A Samsung está agora a dar esse passo, com a apresentação da primeira versão beta da OneUI 3.0. Esta está finalmente pública e disponível para um conjunto de smartphones. A lista poderá ser bem maior e surge agora a que muito certamente vai receber esta novidade.

A OuneUI 3.0 está já em testes

Com o Android 11 a ser já testado por várias marcas, é hora da Samsung iniciar o seu trabalho para apresentar a sua próxima atualização. A marca assenta todo o esforço numa nova versão da OneUI, que chega agora à versão 3.0.

Ainda sem ter completado a atualização para o Android 10, a marca resolveu tratar de testar a nova versão. São muitos os smartphones que precisa de atualizar e por isso este é um trabalho complexo e que poderá ainda algum tempo.

Android 11 pode chegar a estes smartphones

Com testes a decorrer já na linha Galaxy S20, depois de uma primeira pré-beta, surge agora uma nova versão beta para testes. Esta poderá eventualmente ser em breve alargada a outros dispositivos que surge agora numa lista de prováveis candidatos.

Smartphones Samsung que devem receber a OneUI 3.0 Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy M31s

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy S10e / S10 / S10+ / S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20 FE

Galaxy Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7 / Tab S7+

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab Active Pro

Esta não é ainda uma lista oficial, mas que é a muito provável para receber a nova OneUI 3.0 e o Android 11. Foi criada com base na regra de 3 atualizações do Android que a Samsung anunciou recentemente para os seus smartphones.

O que pode trazer esta atualização do Android

Ainda é cedo para saber o que a Samsung colocará nesta sua nova versão. Prometidas estão as novidades que a Google colocou no Android 11, mas certamente que a marca coreana irá adicionar uma camada grande de personalização.

Mais uma vez a Samsung aposta nas atualizações dos seus smartphones. Depois de alguns anos menos empenhada, a marca voltou principalmente a apostar em força em manter os equipamentos atualizados e com as mais recentes novidades do Android.