A decisão da Apple de criar os seus próprios SoC foi arriscada e abriu um caminho novo no mundo da tecnologia. Os fabricantes deixaram assim de depender de empresas como a Intel e outras, para ter as suas propostas.

Este caminho tem estado a ser seguido por outros gigantes como a Google e parece agora ter mais um player a chegar. A Microsoft poderá estar empenhada em criar o seu próprio SoC e dar uma nova vida aos seus Surface.

A aposta da Microsoft nos SoC ARM é já real ainda que de forma muito tímida e quase discreta. O mercado recebeu de forma muito animada o Surface X, mas a verdade é que este nunca se mostrou a máquina que muitos esperavam.

Ainda assim, e do que se sabe, a Microsoft poderá querer apostar mais nesta arquitetura, que é cada vez mais o padrão. Rumores do final do ano passado já davam conta deste movimento, que acabou por ainda não se materializar.

Esta falta de notícias poderá não significar que o SoC da Microsoft acabou por ser esquecido. Os planos revelados, não oficiais, eram ambiciosos e preparavam toda uma linha de novos equipamentos, com ainda mais capacidades.

Agora este cenário volta a tomar forma, ainda de maneira muito discreta. A Microsoft poderá começar agora a ponderar os ARM como a sua alternativa. É isso que uma nova proposta de emprego da Microsoft assim revela.

Com a vaga "chief architect of SoCs" a Microsoft poderá querer começar a olhar para esta nova linha de propostas. Ao tomar este caminho ficaria livre da Intel e da AMD, ao mesmo tempo que passava a controlar o que a Qualcomm hoje lhe oferece.

Com o que se viu chegar com o SoC M1 da Apple, este seria o passo lógico da Microsoft. O Windows para ARM existe e precisaria de ser desenvolvido de forma mais profunda, para retirar ainda mais destas novas propostas, mas é algo que pode ser feito.