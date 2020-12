Muito antes da Apple revelar o seu SoC M1, já a Microsoft e os seus parceiros tinham apresentado as suas propostas nesta área e até uma versão especial do Windows 10. Este parece mesmo o futuro e a aposta estava lançada.

Se no início a gigante do software parecia apostada nos seus parceiros no que toca ao hardware, este cenário poderá mudar em breve. A mais recente informação dá conta que a Microsoft estará também a preparar os seus SoC ARM para os seus equipamentos.

Há mais SoC ARM a caminho do mercado

O sucesso que o SoC M1 da Apple conseguiu mostrou que a Microsoft fez uma aposta certa ao ter iniciado a sua aproximação à arquitetura ARM. Esta está presente em áreas que muitos não vemos no dia a dia, já com um sucesso relevante e com provas dadas.

Ainda que de forma tímida, a Microsoft tem já uma proposta acessível, que se materializa no Surface X. Claro que isto abriu as portas a outros fabricantes que também têm já as suas propostas baseadas em SoC ARM. A complementar está a já várias vezes falada versão ARM do Windows 10.

Aposta da Microsoft revela-se acertada

Uma informação recente veio revelar que em breve muito mais vai mudar para o lado da Microsoft. Fontes internas, que não se quiseram identificar, deram conta de que a Microsoft estará a preparar a sua proposta e terá em breve um SoC ARM de sua autoria.

Como seria esperado, este tem já um destino, que será quase óbvio para todos. Será a proposta que irá equipar os Surface que venham a ser lançados, oferecendo uma máquina criada de raiz com os componentes da marca. Não se sabe ser irá abandonar totalmente as propostas da Intel e da AMD.

Não vão ser apenas os Surface a receber a novidade

Outra utilização que este SoC se irá ter é nos datacenters da Microsoft. A arquitetura ARM é aqui cada vez mais usada e consegue um desempenho acima da média. Desta forma os servidores que equipam a estrutura Azure vão abraçar esta novidade da gigante do Software.

Caso se materialize esta informação, a Microsoft entra cedo numa área que vai em breve dar um salto. Muitos mais fabricantes vão adotar estas propostas e criar máquinas que tiram do SoC ARM toda a sua potencialidade. Os sistemas operativos e o software já existem e por isso todo o processo está simplificado.