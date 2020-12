Google regista patente de pulseira inteligente sem ecrã

Os gadgets que nos acompanham no nosso dia-a-dia já há muito tempo que deixaram de ser apenas os smartphones. Atualmente existe vários outros dispositivos, como por exemplo os smartwatches e as smartbands.

Mas agora a Google registou a patente de uma pulseira inteligente sem ecrã. Será que poderemos estar assim perante uma possível evolução neste segmento?

Desde o lançamento das pulseiras inteligentes, ou smartbands, que o mercado tem sido bombardeado constantemente com novos produtos quase todas as semanas. Os consumidores aceitaram muito bem estes gadgets, e, por conseguinte, é frequente vermos as pessoas com um exemplar no seu pulso.

Neste segmento existem assim escolhas de várias marcas, para vários gostos e também para várias carteiras. Mas parece que a Google desenhou uma ideia diferente destas pulseiras.

Google poderá estar a desenvolver uma pulseira inteligente sem ecrã

De acordo com as informações, a Google registou uma patente no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USTPO). Segundo a documentação, este registo pertence então a um acessório fitness com um design muito parecido ao Halo, a pulseira da Amazon que foi anunciada em agosto.

Uma das particularidades desta patente, é que a smartband da Google também não tem ecrã, ou seja, o dispositivo faz o registo e monitorização das atividades físicas diretamente para o smartphone, sem possibilidade de exibição de dados no pulso.

Apesar de os documentos da patente não revelaram grande informação, através das imagens parece que a pulseira tem um género de mecanismo onde devem depois ser inseridos os vários sensores. Para além disso, é ainda possível que o Google Assistant também venha integrado.

Alguns sites indicam que, pelas imagens, é possível que este mecanismo esteja acoplado à pulseira. Desta forma, poderá a pulseira estar disponível apenas com uma opção de cor, uma vez que há possibilidade de não poder separar os sensores da bracelete.

Em suma, este gadget poderá marcar alguma evolução neste segmento. Mas, uma vez que se trata de uma patente, não é certo que este equipamento possa ver a luz do dia. Contudo, fica a ideia de algo diferente por parte da Google.

Relembramos ainda que a gigante tecnológica comprou no ano passado a Fitbit.